“Striscia la Notizia” sostituisce la velina mora: Cosmary spiega il motivo

Fonte: IPA Cosmary Fasanelli, velina mora di Striscia la Notizia

La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale di Mediaset: Striscia la Notizia sostituisce la velina mora Cosmary Fasanelli. Una situazione che, viene spiegato, è soltanto momentanea.

Sul web non mancano le ipotesi ma vediamo chi è la nuova velina e cos’ha detto la giovane ballerina del bancone del tg satirico di Antonio Ricci. Ha infatti pubblicato un post Instagram per ringraziare tutti e lanciare un messaggio.

Perché Cosmary non è a Striscia la Notizia

Arrivederci alla velina mora di Striscia la Notizia Cosmary Fasanelli, che saluta il bancone e lascia spazio a una nuova ballerina, pronta a scatenarsi al fianco della bionda Anastasia Ronca.

Il comunicato di Mediaset lascia spazio alle interpretazioni, preferendo non scendere nei dettagli, nel pieno rispetto della privacy della propria dipendente. Viene infatti sottolineato come la sostituzione della velina mora sia dovuta a un’indisposizione di Cosmary Fasanelli.

È questo il termine scelto per provare a spiegare una scelta che è tutt’altro che inedita. Ben sapendo come sul web serpeggino facilmente delle indiscrezioni, vere o presunte, la società ha voluto precisare come la velina mora stia bene e soprattutto che tornerà nel programma. Si tratta di uno stop momentaneo, insomma.

A prendere la parola è stata poi la stessa Cosmasy Fasanelli che, dopo aver pubblicato svariate storie Instagram, mostrando il grande interesse per la notizia da parte di vari siti d’informazione, ha deciso di scrivere un post: “Purtroppo oggi non sarò presente a Striscia la Notizia, ma mi sto riprendendo e tornerò presto dalla mia seconda famiglia”.

Per quanto stia bene, come sottolinea Mediaset e lasciano intendere le tre foto scelte per accompagnare queste poche parole, la giovane ha bisogno di riprendersi. Se da questioni fisiche o emotive non possiamo saperlo.

Chi è Marcia, la nuova velina di Striscia

La scelta della nuova velina di Striscia la Notizia, Marcia Thereza Araujo Barros, non è stata particolarmente complicata. Si tratta infatti di un volto già noto. Modella italo-brasiliana, ha fatto il suo debutto a Paperissima Sprint e ha già sostituito Cosmary a dicembre 2022, al tempo febbricitante.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti, adorata coppia di conduttori del tg satirico, non si ritroveranno dinanzi, quindi, una perfetta sconosciuta al fianco di Anastasia Ronca. Scopriamo però qualcosa in più sulla velina Marcia, che ha 24 anni e sta provando a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Al suo esordio a Paperissima Sprint si era detta emozionata e pronta ad apprendere tutto il necessario, trattando quell’esperienza come una sorta di scuola di formazione. Con un post Instagram ha svelato la propria presenza sul bancone, dicendosi emozionatissima.

Seguita da più di 16mila follower sul famoso social, condivide solitamente foto della sua vita quotidiana, condotta tra amici, lavoro e fidanzato. Il suo nome è Jacopo Balladelli, che non fa parte del mondo dello spettacolo. La coppia ha festeggiato quattro anni d’amore lo scorso 20 aprile.

Non sappiamo quasi nulla del fidanzato della velina per un giorno Marcia, salvo il suo legame con Giovanni Kean (fratello di Moise Kean). I due sono infatti molto amici e, stando a una sua vecchia intervista, possiamo dire che Jacopo Balladelli è stato in passato un calciatore, la cui carriera è stata purtroppo segnata e interrotta da due brutti infortuni.