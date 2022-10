Chi è Marcia, la modella italo-brasiliana che debutta a “Paperissima Sprint”

Fonte: Ufficio Stampa Marcia Thereza Araujo Barros

La nuova edizione domenicale di Paperissima Sprint porta con sé una ventata di novità. Oltre all’amatissima accoppiata formata da Roberta Lanfranchi e il Gabibbo, ci sarà una new entry: si tratta di Marcia, modella italo-brasiliana di 23 anni che debutterà in tv proprio nel varietà di Antonio Ricci.

Marcia, la modella italo-brasiliana che debutta in tv

Lunga chioma nera, occhi chiari e un sorriso che toglie il fiato: Marcia è la new entry di questa stagione di Paperissima Sprint, condotta da Roberta Lanfranchi e il Gabibbo.

Nata e cresciuta nella bellissima Maceió, località di mare nel Nord Est del Brasile, Marcia Thereza Araujo Barros si è trasferita in Italia all’età di dieci anni, quando i suoi genitori si sono separati e sua madre ha raggiunto i fratelli che già vivevano nei pressi di Milano.

Sebbene i primi tempi nella capitale della moda non sono stati facili, ora la considera la sua città ideale. Un pezzetto del suo cuore però è rimasto in Brasile: non ha mai dimenticato la sua famiglia, tanto che ancora oggi conserva forti legami con i suoi parenti e con il padre.

Dopo la maturità Marcia è tornata a Maceió per riflettere sul suo futuro e alla ha deciso di mantenersi da sola e fare nuove esperienze: ha lavorato come modella anche per alcuni importanti marchi di beauty e ha cercato la sua strada nel mondo dello spettacolo.

Marcia, ora 23enne, vede Paperissima Sprint come l’occasione perfetta per divertirsi e per imparare: “La vivo come una scuola, voglio dimostrare che merito di esserci. E così restituire alla mia famiglia tutto l’amore con cui mi ha cresciuta, in Italia e in

Brasile”.

Paperissima Sprint, la nuova edizione

Dal 2 ottobre nell’access prime time di Canale 5 parte la nuova edizione domenicale di Paperissima Sprint, che andrà in onda tutte le domeniche alle 20.35.

Un appuntamento che piace tanto al pubblico e che torna, per il quinto anno consecutivo, con la coppia formata Roberta Lanfranchi e il Gabibbo. Dopo la partecipazione a Back to School, il programma condotto da Nicola Savino su Italia 1, la conduttrice sarà ancora al timone della trasmissione che tiene compagnia agli spettatori ormai da tantissimi anni.

Una ventata di novità arriverà grazie alla modella Marcia, che debutterà sul piccolo schermo proprio con il varietà di Antonio Ricci. “Sono felicissima, perché oltre al Gabibbo, che è il mio amore eterno, in questa edizione ci sarà una grande novità: una ragazza molto carina che si chiama Marcia”, ha commentato Roberta Lanfranchi.

Marcia ha aggiunto: “Non smetterò mai di ringraziare Antonio Ricci. Sono onorata di essere entrata nel cast di un programma che seguo da quando sono bambina e di poter lavorare accanto a due professionisti della risata come Roberta Lanfranchi e il Gabibbo. Sono qui per divertirmi e per imparare. La vivo come una scuola e voglio dimostrare che merito di esserci”.

Anche in questa edizione non mancheranno le gag inedite dei conduttori che si alterneranno a papere e filmati provenienti da tutto il mondo: video amatoriali con protagonisti bambini, animali, piccoli incidenti domestici, matrimoni, imprese sportive e molto altro.