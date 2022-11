Chi è Valentina Corradi, dalla danza sportiva a “Paperissima Sprint”

Fonte: Ufficio Stampa Paperissima Sprint Valentina Corradi debutta a Paperissima Sprint

Paperissima Sprint si tinge sempre più di rosa: infatti, in questa edizione, oltre alla conduttrice Roberta Lanfranchi e la new entry Marcia Thereza Araujo Barros, il prossimo 20 novembre ci sarà il debutto di Valentina Corradi, ballerina professionista di danza sportiva, una vera fuoriclasse del latino-americano. Il programma, tornato in onda dallo scorso 2 ottobre ogni domenica alle 20,35 su Canale 5, sta riscuotendo un immenso successo, per questo il cast si sta via via ampliando.

Un’edizione ricca di novità quella di Paperissima Sprint, che oltre alla ormai affiatata coppia composta da Roberta Lanfranchi e il Gabibbo, si amplia con la modella Marcia Thereza Araujo Barros, che abbiamo già visto nelle scorse puntate, e la ballerina Valentina Corradi.

Giovanissima, classe 2001, è un vero arricchimento per il programma, data la sua grande professionalità: infatti, Valentina è stata due volte campionessa italiana di danza sportiva under 21 nella specialità latino-americano e finalista ai mondiali che si sono svolti in Cina.

“Quando sono arrivata negli studi di Paperissima Sprint pensavo fosse un sogno!” ha raccontato entusiasta la Corradi. “Sono felicissima che la mia passione per la danza mi abbia condotta fino a questo programma che adoro e che, per me e la mia famiglia, è sempre stato un appuntamento imperdibile. Poi lavorare con Roberta e il Gabibbo è straordinario. Un grandissimo grazie va ad Antonio Ricci per avermi dato questa grande opportunità”.

La bionda ballerina è pronta a conquistarci con le sue capacità e il suo sorriso disarmante. La stessa Roberta Lanfranchi si è detta entusiasta del nuovo arrivo nella famiglia di Paperissima Sprint: “Valentina è stata una sorpresa. Oltre a essere bellissima, è una ballerina di latino-americano di altissimo livello. Mi divertirò molto a ballare con lei”.

Con loro anche la modella italo-brasiliana Marcia Thereza Araujo Barros, al suo debutto in tv, che abbiamo potuto conoscere già nelle scorse puntate: “Non smetterò mai di ringraziare Antonio Ricci – ha dichiarato la ragazza – sono onorata di essere entrata nel cast di un programma che seguo da quando sono bambina e di poter lavorare accanto a due professionisti della risata come Roberta Lanfranchi e il Gabibbo. Sono qui per divertirmi e per imparare. La vivo come una scuola e voglio dimostrare che merito di esserci”.

La bionda e la mora, un po’ come le veline di Striscia la notizia, ma le due ragazze hanno voglia di dimostrare tutte le loro capacità, non solo nella danza. L’appuntamento con Paperissima Sprint è tutte le domeniche alle 20:35 su Canale 5.

Chi è Valentina Corradi

Valentina Corradi è nata a Rapallo (Genova) nel 2001, e la passione per la danza è cominciata ad appena sei anni. Le sue doti sono state subito visibili, e hanno portato grandi risultati: due volte campionessa italiana di danza sportiva under 21 nella specialità latino-americano, è arrivata in finale ai campionati mondiali che si sono svolti in Cina.

Durante le superiori il suo impegno è stato costante: Valentina si è allenata ogni giorno tra La Spezia e Marina di Massa, accompagnata dai suoi genitori, e studiava in auto e fino a tarda sera. Seppure la sua vita è incentrata sul ballo, ha vinto anche un paio di concorsi di bellezza.

Ama il reggaeton e il pop, ed è una patita di tutti i film sulla danza, specialmente Dirty Dancing. Nel lockdown, insieme alla sorella maggiore, ha conquistato il pubblico di TikTok, raggiungendo quasi mezzo milione di follower.

Attirata da sempre dal mondo della televisione, nel 2019 ha partecipato a una sfida ad Amici di Maria De Filippi, per questo il suo debutto a Paperissima Sprint è un sogno che si realizza. Il suo feeling con il resto del cast è stato immediato: il Gabibbo le ha dato preziosi consigli, Roberta Lanfranchi non vede l’ora di ballare con lei e con Marcia la simpatia era già scattata ai provini.