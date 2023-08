Amici, Cosmary e Nunzio si sono lasciati: perché è finita

Fonte: IPA Cosmary Fasanelli

Cosmary Fasanelli, ex allieva di Amici di Maria De Filippi oggi Velina di Striscia la notizia, è ufficialmente tornata single. Da settimane si vociferava di una rottura con il fidanzato Nunzio Stancampiano ma solo ora i gossip sono stati confermati. I due si sono conosciuti e innamorati nel talent show di Canale 5 solo un anno fa ma la relazione non ha retto al trascorrere del tempo a causa di alcuni problemi. Non tradimenti, come insinuato da qualcuno sul web, bensì altro.

Amici, perché si sono lasciati Cosmary e Nunzio

Dopo che Nunzio di Amici ha parlato di litigi e crisi con la sua fidanzata sui social network, Cosmary Fasanelli ha deciso di intervenire in prima persona chiarendo tutti i motivi che l’hanno allontanata dal ballerino. La soubrette mora ha ribadito di essere single e che la love story con il collega è ormai giunta al termine. Ha inoltre invitato i fan della coppia a non farne un dramma.

“Penso che in minima parte io debba dare una spiegazione, dico minima parte perché io sui social vi ho sempre mostrato il bello quindi non è dovuto che io vi debba parlare del brutto come non ne ho parlato fino ad oggi. Però ci tengo a precisare che mi dissocio da qualsiasi voce che siano tradimenti o altro“, ha scritto Cosmary Fasanelli su Instagram.

Negli ultimi giorni si è infatti sussurrato di presunti tradimenti che hanno portato alla separazione ma non è stato così: Cosmary e Nunzio, a detta della Fasanelli, si sono lasciati per via delle differenze caratteriali che non permettevano più di andare avanti con la relazione. “Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali e penso sia normale a 20 anni”, ha assicurato la Velina.

Poi Cosmary Fasanelli ha aggiunto: “Ad un certo punto non è necessario farne un dramma e vi chiedo anche di rispettare questa decisione, di rispettare me, di rispettare lui e non insultare. Quindi credo di avervi detto tutto. La mia storia è finita”. Nessun commento da parte di Nunzio, che per il momento ha scelto di restare in silenzio.

Il ballerino avrebbe provato, secondo i rumors, a riconquistare la sua dolce metà ma senza ottenere grandi risultati. Cosmary Fasanelli ha festeggiato di recente il compleanno a Parigi con tutta la sua famiglia. Un viaggio importante per la ballerina, che dovrebbe presto tornare sul bancone di Striscia la notizia come Velina mora del tg satirico di Antonio Ricci.

Cosmary Fasanelli e quella rottura con Alex di Amici

Prima di Nunzio Stancampiano, Cosmary Fasanelli aveva avuto un altro flirt con un altro ex allievo di Amici di Maria De Filippi: il cantautore Alex Rina. Proprio l’estate scorsa aveva dato l’annuncio dell’addio ai suoi fan: “Non amo parlare della mia vita privata sui social, ma mi ritrovo a doverlo fare poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a farlo. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore”.

“La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello”, aveva scritto. Subito dopo Cosmary aveva iniziato a frequentare più seriamente Nunzio ma un anno dopo il rapporto si è spezzato.