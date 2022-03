Striscia la Notizia, perché Francesca Manzini è assente e chi prende il suo posto

La sua esperienza al timone di Striscia la Notizia non è durata così a lungo come previsto: Francesca Manzini si ferma qui (almeno per il momento) a causa del Covid. La comica, che ha affiancato per alcuni giorni Gerry Scotti, è risultata positiva al tampone e dovrà rinunciare alla conduzione del tg satirico di Antonio Ricci. Chi prenderà il suo posto?

Francesca Manzini positiva al Covid

Questa edizione di Striscia la Notizia non sembra proprio trovare pace. Nelle scorse ore, Francesca Manzini ha scoperto di essere positiva al Covid e ha quindi annunciato la sua assenza in trasmissione – ha infatti inizio il suo periodo di isolamento, che durerà fin quando non sarà nuovamente negativa. Non sappiamo, dunque, se faremo in tempo a vederla di nuovo dietro il bancone dello show di Canale 5. La bravissima imitatrice vi è approdata solamente lo scorso 28 febbraio, accanto a Gerry Scotti. Prima di questa coppia di successo, era stato il turno di Silvia Toffanin (un volto nuovissimo per il tg satirico) ed Ezio Greggio.

Il rapido susseguirsi dei conduttori alla guida di Striscia la Notizia non accenna ad arrestarsi: infatti, Gerry Scotti e Francesca Manzini avrebbero dovuto lasciare il posto ad un’altra brillante coppia di presentatori il prossimo 26 marzo. A questo punto, però, è possibile che l’avventura dell’attrice comica si concluda con largo anticipo. La Manzini non ha ancora commentato l’accaduto sui social, quindi non sappiamo se sta bene o se il Covid si sia presentato con qualche sintomo. Ma tra le sue storie di Instagram ha mandato i suoi auguri alla collega che è pronta a sostituirla. Si tratta di Valeria Graci, un personaggio molto amato della tv italiana.

Valeria Graci sostituisce Francesca Manzini

L’annuncio arriva con un comunicato stampa di Striscia la Notizia: sarà Valeria Graci a prendere il posto della Manzini, in questo momento di difficoltà. Comica di grande successo, dapprima in coppia con Katia Follesa e poi in solitaria, è stata per lungo tempo uno dei volti di spicco di trasmissioni come Zelig e Colorado Cafè. Il suo esordio nel tg satirico di Canale 5 risale addirittura al 2014, quando per la prima volta ha indossato i panni di inviata. Ma dietro il bancone non ci era ancora mai stata, e questa sarà per lei una grande novità.

Striscia la Notizia, le ultime novità

Abbiamo visto come gli ultimi mesi siano stati particolarmente movimentati, per Striscia la Notizia. E non solo a causa del continuo cambio alla conduzione, che risponde ad una precisa scelta della produzione. Il Covid ci ha infatti messo lo zampino in più occasioni, mandando all’aria i programmi anche all’ultimo minuto. Francesca Manzini non è di certo la prima ad essere risultata positiva: poco più di un mese fa era accaduto anche ad Enzo Iacchetti, e in quel caso a sostituire lui e Greggio erano stati Roberto Lipari e Sergio Friscia.

Anche le veline hanno avuto qualche intoppo. Le splendide Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti si sono assentate lo scorso novembre, a causa di un contatto positivo, ed erano intervenute Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva (che solo pochi mesi prima avevano passato il testimone alle due giovani colleghe). Mentre un paio di settimane fa hanno dovuto chiedere una nuova pausa, perché Talisa si è ammalata e ha avuto bisogno di tempo per riprendersi.