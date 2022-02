Striscia la Notizia, il cambio di conduzione che non ti aspetti

Arriva come un fulmine a ciel sereno l’annuncio di una nuova conduttrice per Striscia la notizia. A breve Ezio Greggio saluterà il suo storico compagno di bancone e sarà affiancato da una new entry assoluta per il tg satirico, Silvia Toffanin.

A darne notizia è l’ufficio stampa del programma di Antonio Ricci, che parla di “debuttissimo” sfruttando il gioco di parole per la padrona di casa di Verissimo.

Silvia Toffanin a Striscia la notizia, quando la vedremo

La conduttrice siederà dietro il bancone del tg satirico da lunedì 21 febbraio, andando a sostituire Enzo Iacchetti, attualmente a casa con il Covid. Non è chiaro se rivedremo il comico in onda prima del passaggio di testimone, dato che al momento a condurre è tornata la coppia di siciliani composta da Roberto Lipari e Sergio Friscia, chiamati a sostituire in fretta e furia i due storici mattatori per via della positività di Enzino.

Silvia Toffanin rimarrà per un’intera settimana, prima di lasciare il posto – lunedì 28 febbraio – a Francesca Manzini e Gerry Scotti.

Cosa dobbiamo aspettarci da Silvia Toffanin a Striscia

Per la conduttrice si tratta di un debutto storico, di una nuova avventura molto diversa dal suo genere di programmi. Siamo certi che anche dietro il bancone di Striscia la notizia riuscirà a portare la sua eleganza e la sua spontaneità, anche grazie alle battute di Ezio Greggio che certamente non mancheranno e che la aiuteranno a sciogliersi e mettersi subito a suo agio, ma siamo curiosi di vederla in questa insolita veste. Soprattutto, vedremo come se la caverà con le bordate che il tg satirico di Antonio Ricci spesso lancia nei confronti della Rai, dei politici e di altri vip.

Silvia Toffanin, una stagione all’insegna delle sfide

Per la conduttrice questo è un anno caratterizzato da nuove avvincenti sfide. A inizio stagione, infatti, ha accettato di raddoppiare il suo appuntamento settimanale con Verissimo, andando in onda anche la domenica per cercare di far vincere a Canale 5 la guerra degli ascolti con Mara Venier e il suo Domenica In. A darle una mano in questa battaglia Maria De Filippi che precede il suo show con il pomeridiano di Amici.

“È stato difficile convincere Silvia al raddoppio, ma sono convinto che lo farà con grande entusiasmo. È il programma dove tutti gli ospiti vogliono andare, ha le caratteristiche per avere successo anche la domenica”. Questo il modo in cui Piersilvio Berlusconi aveva annunciato la novità domenicale durante la presentazione dei palinsesti. Una profezia che si è assolutamente avverata.

E ora Silvia sembra averci preso gusto ed è pronta per cimentarsi in qualcosa di completamente nuovo per lei.

Striscia la notizia, tempo di cambiamenti: tutte le nuove conduzioni

Per il tg satirico di Antonio Ricci è un periodo di grandi cambiamenti. L’addio di Ficarra e Picone ha dato il via a un via vai di nuovi conduttori, tutti talentuosissimi, che vanno a ringiovanire il programma. In principio è stata Francesca Manzini la scommessa vinta dal patron di Striscia, che accanto a Gerry Scotti spariglia le carte con le sue imitazioni e la sua simpatia.

Quest’anno è stata la volta poi prima di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, che hanno inaugurato la nuova stagione, poi di Roberto Lipari e Sergio Friscia, due volti che sono entrati subito nel cuore del pubblico a casa per la loro spontaneità, pur essendo già noti nel ruolo di inviati. Ora è la volta di Silvia Toffanin e siamo certi che anche questa scelta si rivelerà un successo.