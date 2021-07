Silvia Toffanin, la proposta irrinunciabile di Pier Silvio e l’ipotesi delle nozze

editato in: da

Per Silvia Toffanin si sta aprendo un capitolo importante della sua carriera: la conduttrice, che da anni è al timone di Verissimo, raddoppierà i suoi impegni televisivi portando il suo show anche nel pomeriggio della domenica. La Toffanin infatti prenderà il posto di Domenica Live di Barbara D’Urso, dopo che il programma è stato cancellato dai palinsesti Mediaset della prossima stagione.

Pare però che la decisione di andare in onda anche la domenica pomeriggio sia stata influenzata da una proposta irrinunciabile da parte di Pier Silvio Berlusconi: l’imprenditore infatti ha di recente ammesso che non è stato facile convincere la compagna ad accettare l’impegno.

“È stato difficile – aveva affermato durante la presentazione dei palinsesti – convincere Silvia al raddoppio, ma sono convinto che lo farà con grande entusiasmo. È il programma dove tutti gli ospiti vogliono andare, ha le caratteristiche per avere successo anche la domenica”.

Secondo il settimanale Nuovo sembra che Pier Silvio abbia messo sul piatto un argomento che sta parecchio a cuore alla Toffanin: per convincerla le avrebbe prospettato le tanto agognate nozze. Non è un mistero infatti che la bella conduttrice voglia sposare il compagno e indossare l’abito bianco, e stando alle voci diffuse dal giornale di Riccardo Signoretti, Silvia avrebbe accettato al raddoppio settimanale di Verissimo solo in cambio della promessa di matrimonio.

La presentatrice e l’imprenditore sono legati dal 2001: i due si sono conosciuti durante una partita di beneficenza del Milan e pare che tra loro ci sia stato un colpo di fulmine. Il loro amore è sempre stato vissuto lontano dai riflettori e non ha mai dato adito ai gossip. Dal loro legame, solido e duraturo, sono nati due figli, Lorenzo Mattia nel 2010 e Valentina Sofia nel 2015.

In una recente intervista a Vanity Fair Silvia aveva confessato: “Non sento il bisogno di una cerimonia per sentirmi più amata. Forse il matrimonio mi spaventa perché non vorrei mai che la persona che mi sta affianco fosse lì solo perché deve. Vorrei che mi scegliesse sempre, come io scelgo lui”. Adesso però le cose potrebbero cambiare: la coppia potrebbe salire sull’altare e suggellare il loro amore con il fatidico sì.