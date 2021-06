Silvia Toffanin, uno show tutto suo la domenica pomeriggio: l’indiscrezione

editato in: da

Grandi novità in vista per Silvia Toffanin? Pare che la conduttrice potrebbe diventare la nuova signora della domenica pomeriggio di Canale 5, scalzando così Barbara D’Urso e la sua Domenica Live e fare concorrenza spietata a Domenica In e a Mara Venier.

Se i palinsesti della Rai per la prossima stagione televisiva sono stati già annunciati, per quelli di Mediaset pare ci sarà ancora da aspettare. Ma c’è una novità che potrebbe interessare direttamente la presentatrice: stando a delle indiscrezioni pubblicate da Davide Maggio, infatti, sembra proprio che Mediaset abbia puntato su Silvia Toffanin, pensando a un programma domenicale per lei.

La compagna di Piersilvio Berlusconi è da tanti anni al timone di Verissimo: ogni sabato pomeriggio la conduttrice accoglie nel suo salotto ospiti noti del panorama italiano con un format ormai collaudato fatto di lunghe interviste dove i protagonisti si confessano e si lasciano andare alle emozioni del momento.

Ma da settembre la Toffanin potrebbe sbarcare alla domenica pomeriggio di Canale 5 con un programma pensato appositamente per lei. Secondo i rumors riportati dal portale web, Mediaset starebbe pensando a un nuovo show per Silvia Toffanin simile a La Domenica del Villaggio. Il programma però andrebbe a occupare solo la seconda parte della domenica pomeriggio, scontrandosi direttamente con Francesca Fialdini.

Nessuna notizia invece sulla prima parte del pomeriggio della domenica, anche se voci di corridoio vorrebbero anche Lorella Cuccarini come volto nuovo a cui affidare uno show. Nelle ultime settimane si sono rincorse diverse indiscrezioni sul futuro di Barbara D’Urso a Mediaset, e c’è chi ipotizza che la conduttrice sarà scalzata da nuovi volti pensati dalla rete per rinnovare la proposta di Canale 5.

Per quanto riguarda Domenica Live i rumors sono contrastanti: il programma domenicale della D’Urso dovrebbe essere confermato anche se ancora tarda ad arrivare l’ufficialità su quelli che saranno i programmi Mediaset nella prossima stagione televisiva. L’unico a essere confermato è Pomeriggio 5, il contenitore di informazione pomeridiano in onda tra il lunedì e il venerdì in concorrenza con La Vita in Diretta su Rai 1.

Silvia Toffanin, abbandonerà il suo programma storico per fare compagnia ai telespettatori la domenica o riuscirà a mantenere entrambi gli impegni?