Silvia Toffanin al posto di Barbara D’Urso: parla Maurizio Costanzo

editato in: da

È tempo di grandi cambiamenti per Mediaset e, soprattutto, per la domenica di Canale 5. Pier Silvio Berlusconi, infatti, ha illustrato i nuovi palinsesti per la prossima stagione televisiva e ha mostrato le importanti novità che vedremo in un futuro non troppo lontano. Protagoniste saranno due donne: Anna Tatangelo e Silvia Toffanin, che hanno scalzato Barbara D’Urso.

Le due conduttrici, infatti, con i loro programmi, sostituiranno Domenica Live, che per anni, con la salda guida della D’Urso, ha fatto compagnia al pubblico italiano raccogliendo successi e ascolti elevati. Ora, però, è arrivata l’ora del cambiamento. La Tatangelo porterà in onda uno show completamente nuovo e pensato per le famiglie, Scene da un Matrimonio, a cui seguirà l’ormai consolidato Verissimo della Toffanin, che raddoppierà il suo appuntamento settimanale.

La scelta di aggiungere una nuova puntata settimanale di Verissimo è stata presa con grande convinzione dai vertici di Mediaset. La Toffanin, invece, come dichiarato da dallo stesso Pier Silvio, ha avuto qualche tentennamento prima di accettare la proposta:

È stato difficile – ha affermato Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti– convincere Silvia al raddoppio, ma sono convinto che lo farà con grande entusiasmo. È il programma dove tutti gli ospiti vogliono andare, ha le caratteristiche per avere successo anche la domenica.

Le novità annunciate da Pier Silvio Berlusconi sono state commentate anche da Maurizio Costanzo, che attraverso la sua rubrica sul magazine Nuovo ha risposto ai dubbi di una lettrice. Ha inoltre colto l’occasione per fare i complimenti proprio a Silvia Toffanin per questa nuova opportunità lavorativa. Non ha dubbi, insomma: quella di portare in onda Verissimo anche la domenica pomeriggio sarà una mossa vincente.

Costanzo, infatti, ha dichiarato di avere piena fiducia nella professionalità e nelle capacità della conduttrice, che in tutti questi anni ha fatto tantissima pratica con le interviste e si è conquistata la stima e la fiducia del pubblico. Verissimo, ha infatti ribadito, è diventato un punto di riferimento della televisione italiana.

Silvia Toffanin, che può contare sull’appoggio di Maurizio Costanzo, dei dirigenti Mediaset e di molti suoi colleghi, riuscirà a conquistare anche il pubblico della domenica pomeriggio di Canale 5 che, negli anni, si era abituato e affezionato al programma di Barbara D’Urso?