Striscia la notizia, Iacchetti positivo al Covid: chi lo sostituisce

Striscia la Notizia è di nuovo in balia del Covid: la variante Omicron purtroppo continua a imperversare negli studi televisivi di Mediaset. Dopo la pausa nelle registrazioni di Amici di Maria De Filippi a causa dei ballerini professionisti risultati positivi al tampone, adesso è il (nuovamente, in realtà) momento del tg satirico di Antonio Ricci: Enzo Iacchetti sembra essere risultato positivo al classico controllo che si fa prima di girare le puntate, una routine ben consolidata per evitare di mettere a rischio il team e la trasmissione stessa.

Striscia la Notizia: le indiscrezioni su Iacchetti positivo

L’indiscrezione è stata diffusa poco fa da Tv Blog, con la cautela dell’uso del condizionale per suggerire la possibilità che si tratti di un errore – che purtroppo non si è rivelato tale. Se fino a poco fa la notizie non era stata comunicata in via ufficiale, è arrivata la conferma della produzione: Iacchetti è effettivamente risultato positivo al tampone. Cosa succederà adesso alla trasmissione?

Striscia la Notizia: i conduttori chiamati alla sostituzione

Si vociferava già da ore di una vecchia e consolidata coppia di conduttori che andrà a sostituire Iacchetti e Ezio Greggio nell’immediato, dato che anche Ezio Greggio sarebbe stato messo in quarantena in via precauzionale per evitare ulteriori contagi in studio – giustamente. Ezio ed Enzo, l’inossidabile duo storico, resteranno monitorati e al sicuro mentre i due sostituti eccellenti si metteranno dietro al bancone per portare avanti l’irriverente voce dell’informazione che pare non fermarsi mai.

I nomi dei sostituti, inizialmente già anticipati dalle indiscrezioni delle ore scorse, sono stati a loro volta confermati ufficialmente in questi istanti: da questa sera vedremo all’opera Roberto Lipari e Sergio Friscia, già conosciuti tra novembre e dicembre 2021 nella quarta stagione di Striscia la Notizia, ben rodati da una conduzione che ha già riscosso successo di pubblico. Entrambi simpaticissimi, sembrano essere una validissima e rapida soluzione per venire incontro all’emergenza.

Striscia la Notizia: i casi precedenti di Covid

Non è la prima volta che il programma satirico si trova in emergenza Covid: proprio nel periodo in cui conducevano Lipari e Friscia si sono verificati altri problemi con i tamponi positivi. In quella occasione sono state le due bellissime veline Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti a finire in quarantena, con un’assenza prolungata a causa di alcuni problemi di salute sopraggiunti a una delle due ragazze. In quel periodo sono state richiamate a sostituirle Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, bravissime e già apprezzate sullo schermo di Canale 5.

Striscia la Notizia: cosa succederà stasera?

È tutto vero, quindi: questa sera non vedremo Enzo Iacchetti e Ezio Greggio dietro il bancone di Striscia la Notizia, ma ci divertiremo con le travolgenti battute del due Friscia e Lipari. Non ci resta che augurare a Enzo Iacchetti una veloce guarigione e incrociare le dita perché Ezio Greggio sia sfuggito a un contagio tra colleghi. Intanto però la redazione si è dimostrata velocissima: nessuna defezione, ma rapidissime sostituzioni per non lasciare il pubblico senza il tg satirico più amato della televisione italiana.