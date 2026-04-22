Chi è Lilli Manzini, la sorella di Francesca Manzini

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesca Manzini

Lilli Manzini è la sorella di Francesca Manzini, imitatrice, conduttrice e concorrente del Grande Fratello Vip. Durante la sua permanenza nella casa Francesca è stata spesso al centro di dibattiti e liti, soprattutto per il suo rapporto con Raimondo Todaro, ma anche per alcuni atteggiamenti commentati anche dalla stessa Lilli.

Chi è Lilli Manzini

Classe 1976, Lilli Manzini è la nipote di Arturo Dominici e Germana Dominici, doppiatori e attori conosciutissimi. Inoltre è figlia di Maurizio Manzini, storico team manager della S.S. Lazio. Lilli è la sorella maggiore di Francesca Manzini e ha iniziato la sua carriera come doppiatrice sin da quando era piccolissima.

La sua carriera è poi decollata, fra recitazione e conduzione. Ha lavorato come autrice radiofonica e come presentatrice in alcune reti romane private, ma nel 2013 ha deciso di tornare a dedicarsi solo al doppiaggio.

Le polemiche su Francesca Manzini e lo sfogo su Instagram

Il nome di Lilli Manzini è emerso soprattutto dopo che la doppiatrice si è sfogata sui social, parlando dell’esperienza della sorella Francesca al Grande Fratello Vip. Un commento arrivato dopo che la conduttrice si era lasciata andare ad uno sfogo con Raimondo Todaro, prendendo di sorpresa persino il ballerino.

“Senti ma una domanda da amico, da uomo: sono un ces*o io?”, aveva chiesto Francesca a Todaro. “No tu non sei per niente un cesso. Tu hai, per come piace la donna a me, che ti sei lasciata andare – aveva risposto lui, consolandola -. Premesso che preferisco la donna sempre struccata da quella che si trucca sempre, ma si vede che non credi in te stessa. Certo è bello che tu sia una donna che punta sulla semplicità e genuinità, ma una volta a settimana può metterti in tiro”.

Poco dopo era arrivato lo sfogo di Lilli Manzini. “Non vedo l’ora che finisca sto GF Vip – aveva spiegato -. Non ne posso più di vedere mia sorella Francesca ‘recitare’ questo ruolo che non le appartiene! Per me tutto ciò che è televisivo è una recita… Poi ti credo che le arrivano commenti simili. Questo è lo scotto da pagare quando vuoi partecipare a questo tipo di trasmissioni. Se avessi potuto glielo avrei sconsigliato, ma visto che non ci viviamo, rispetto la sua scelta però anche basta, sta facendo una pessima figura! Lei è una ‘donna bambina’ troppo fragile per stare là dentro. Se continua così spero venga eliminata il prima possibile! Lo dico per il suo bene e per la sua immagine che vi assicuro non è quella che fa vedere da un mese. Ma anche basta c***o!”.

Poi aveva chiarito: “Desidero che mia sorella esca il prima possibile perché mi addolora leggere ogni giorno commenti e insulti gravi nei suoi confronti. Francesca è una persona per bene e non merita tutto questo, causato da un pubblico cattivo che non sa nulla di niente e nessuno. Io sto difendendo mia sorella, non la sto attaccando. L’amore si manifesta con il pensiero puro e di pancia ed io che non sono una falsa ipocrita sottoscrivo che la vorrei fuori da quella casa per il suo bene e non per il suo male. Ovvio che se vincesse ne sarei felice, ma ciò che sta uscendo su di lei su ogni profilo social è terribile!”.