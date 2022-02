Striscia la Notizia, perché non c’è Talisa e da chi viene sostituita

Nuovi piccoli – e momentanei – cambiamenti a Striscia la notizia: il tg satirico di Antonio Ricci non cambia solamente i conduttori, ma vede una piccola sostituzione anche per quanto riguarda le Veline a partire da lunedì 28 febbraio 2022. Cosa è successo? Niente di preoccupante, ma un piccolo cambiamento tecnico che risolve un contrattempo.

Striscia la Notizia, perché non c’è Talisa

La redazione del programma ha diffuso un comunicato stampa in cui spiega perché non vedremo le solite Veline a Striscia la notizia. Il motivo è di tipo pratico: mancherà l’attuale Velina bionda Talisa Jade Ravagnani, che ha comunicato di avere la febbre. Ci tiene a precisare che però sta bene ed è negativa al Covid-19, ma ha bisogno di qualche giorno di riposo per guarire bene e tornare in forma smagliante. Arriva il riposo forzato anche per l’altra ballerina del programma, Giulia Pelagatti, al fianco di Talisa dallo scorso settembre. Entrambe sono state in passato allieve di Amici di Maria De Filippi. Da chi verranno sostituite? Facile: da due Veline da record!

Chi sostituisce Talisa e Giulia

La redazione ha preparato una sostituzione da urlo: tornano a Striscia la Notizia le Veline dei record Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Non è la prima volta che Mikaela e Shaila sostituiscono Giulia e Talisa al tg satirico, quindi sono esperte e rodatissime. Le due erano già tornate nei panni di Veline la settimana scorsa, quando le due colleghe si sono dovute isolare perché entrate in contatto con un positivo al Covid-19.

Striscia la Notizia: il cambio conduttori

Oltre al ritorno di Shaila e Mikaela nel ruolo di sostitute, questa sera lunedì 28 febbraio ci sarà anche un turnover dietro il bancone di Striscia la notizia: i nuovi conduttori sono Gerry Scotti e Francesca Manzini, già amati alle prese con la conduzione della trasmissione. La coppia, che è già stata apprezzata perché molto unita e affiatata, sarà al timone del tg satirico fino al prossimo 26 marzo. Per Gerry Scotti sarà addirittura la dodicesima edizione del format – conta infatti oltre 380 puntate all’attivo, la terza accanto alla comica romana, approdata allo show come imitatrice di Mara Venier e poi promossa a conduttrice con i giustissimi meriti.

Cosa fanno oggi Shaila e Mikaela

Oltre a sostituire le colleghe ogni volta che la situazione lo richiede, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva – dopo l’addio a Striscia la Notizia – hanno condotto l’ultima edizione di Paperissima Sprint con Vittorio Brumotti. Shaila, in particolare, si è dedicata anima e corpo alla relazione con l’ex calciatore Leonardo Blanchard, oggi imprenditore. I due portano avanti una storia a distanza, quindi Shaila ha approfittato del nuovo tempo libero per passarlo col suo amato. Mikaela Neaze Silva, invece, è nel cas di Tiki Taka di Piero Chiambretti. L’ex Velina bionda sogna una carriera da presentatrice e attrice affermata per il futuro: chissà che non riesca a sfondare. Intanto, entrambe, sono sempre citate tra le Veline più amate in assoluto degli ultimi anni. Sono tanti quelli che non vedono l’ora di rivederle questa sera.