Il segreto di bellezza (fisica e mentale) di Simona Ventura: il Bikram Yoga

Vip e modelle con la passione per lo yoga

Ogni tanto ce ne dimentichiamo, ma quando ammiriamo le VIP sul piccolo (o grande) schermo abbiamo di fronte l’immagine di donne che nascondono qualche segreto di bellezza. Anche la spumeggiante Simona Ventura, che all’innato carisma aggiunge anche una forma invidiabile, ha al suo arco delle frecce di cui non tutte siamo a conoscenza. Come lei stessa ha rivelato su Instagram, per mantenersi in forma la conduttrice pratica una disciplina orientale, il Bikram Yoga, e ci sono tanti motivi per cui dovremmo interessarcene. Una eccellente fonte di benessere per il fisico come per il corpo.

Simona Ventura e il Birkam Yoga, un amore lungo dieci anni

Sono tante le donne e le celebs che praticano lo Yoga e ormai è consuetudine conoscerne i benefici per lo spirito e il corpo. Come tutte le discipline di origine orientale, infatti, lo Yoga è un modo per mantenersi in forma entrando in contatto con il proprio corpo e al contempo riattivando la mente. Il classico “rimedio” contro lo stress e la stanchezza, sia fisica che mentale.

Simona Ventura ci offre, però, uno spunto niente male. La conduttrice ha una forma invidiabile, cosa sotto gli occhi di tutti e che non passa di certo inosservata. Ma non è tutto merito della genetica e ad aiutarla a mantenersi giovane ci pensa il Birkram Yoga che, come lei stessa ha scritto su Instagram, pratica ormai da quasi dieci anni.

“Adoro fare #bikramyoga, una disciplina che si pratica in una stanza riscaldata… Lo faccio da quasi 10 anni, e non solo mi aiuta fisicamente, ma anche (soprattutto) psicologicamente… Quando esco vorrei volare 💸 !!!”, queste le parole si Super Simo. E a giudicare dalle immagini che mostra ai follower sul suo profilo social, sembra proprio che il Bikram Yoga abbia dei benefici niente male, anche su una splendida 57enne come lei. Va bene proprio per tutte, insomma!

Cos’è il Birkam Yoga e perché fa bene al fisico e alla mente

La disciplina preferita da Simona Ventura è un vero toccasana per il corpo e la mente. Come molte discipline orientali, il Bikram Yoga si adatta a ogni tipo di fisicità e può essere praticato da uomini e donne di ogni età, a prescindere dal grado di allenamento o dallo stile di vita che si pratica.

Inventato nel 1946 da Bikram Choudhury (prende il nome proprio da lui), questo particolare tipo di yoga terapeutico richiede l’utilizzo di pochi strumenti: bastano un tappetino, abbigliamento comodo, uno specchio e una stanza riscaldata. Ovviamente seguiti da un professionista, consiste nell’esecuzione di alcune posizioni dello Yoga che costituiscono a tutti gli effetti un allenamento total body, ma dolce e volto alla purificazione del corpo e della mente.

Si allungano e rafforzano i muscoli, aumentano l’elasticità e il senso dell’equilibrio e in più migliora nettamente la circolazione sanguigna, con l’effetto super benefico che ne consegue per tutto l’organismo. E se questi benefici non vi bastano, sappiate che il Bikram Yoga è un modo per prendersi cura anche della propria mente: ci mette a tu per tu con il nostro corpo, ci insegna a conoscerlo a fondo e a prenderne sempre più consapevolezza. In più, come le varie branche dello Yoga in generale, ha un potere rilassante come poche altre discipline al mondo.