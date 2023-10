La posizione di Myrta Merlino sulla tragedia di Alessandria non è proprio piaciuta. La giornalista campana, alla guida di Pomeriggio Cinque, si è infatti lasciata andare a una considerazione che ha fatto arricciare il naso al pubblico e che l’ha profondamente criticata. Il motivo è semplice: la conduttrice non si è dissociata dalla posizione di una ospite in collegamento che ha sostenuto come Martino Benzi – l’assassino che ha sterminato la sua famiglia – abbia agito per troppo amore. Lei non ci sta e replica su Instagram, cercando di chiarire la sua posizione.

Cosa ha detto Myrta Merlino

Il caso trattato da Pomeriggio Cinque è quello della strage di Alessandria nel quale hanno perso la vita tre persone per mano di Martino Benzi, che successivamente si è suicidato. Tra queste, c’è anche Monica Berta, che avrebbe dovuto sottoporsi a breve a un delicato trapianto di midollo. La posizione dell’ospite in collegamento, amica di famiglia, è stata questa: “Ho pensato una cosa che ho esternato nell’immediato con chi ho vicino. Era troppo amore perché Martino amava tantissimo la sua famiglia e amava tantissimo la suocera. Era il suo nucleo familiare. In questo gesto folle, chissà che cosa gli sarà passato per la testa, ha voluto preservare la moglie, il figlio e la suocera. Li ha voluti portare con sé, uniti per sempre”.

Una visione pericolosissima e ingiusta per le vittime, che hanno perso la vita in un brutale omicidio compiuto proprio da Benzi. Da Myrta Merlino ci si sarebbe aspettati che prendesse le distanze, e invece: “Titti ci sta dicendo una cosa molto interessante nella sua abnormità: il troppo amore. Forse quell’uomo ha ucciso figlio, moglie e suocera per il troppo amore. Pensando in qualche modo di proteggerli con la morte”.

La replica alle accuse

Com’era lecito aspettarsi, la sua posizione ha generato una serie di polemiche dalle quali la conduttrice è stata letteralmente travolta. Ora, a distanza di alcuni giorni da quelle parole, Myrta Merlino ha deciso di intervenire personalmente per spiegarne i motivi. Lo ha fatto su Instagram, attraverso un post nel quale ha messo un punto su tutte le polemiche.

La giornalista scrive: “Continuo a ricevere critiche e attacchi per la frase ‘troppo amore’, legata alla strage di Alessandria. La mia risposta è un invito: a rivedere la puntata di Pomeriggio Cinque nella quale quelle parole sono state pronunciate. Prima da una testimone intervistata, amica della vittima e intima della famiglia da decenni. E poi da me, solo come spunto su cui discutere per aprire il dibattito con i miei ospiti. Dibattito nel corso del quale Maria Corbi, ospite in studio, ha risposto alla mia sollecitazione, sottolineando l’ossimoro pericoloso che si annida in quella frase. L’amore è vita. L’amore non può dare la morte”.

Questo quindi il chiarimento della conduttrice di Pomeriggio Cinque, che ha voluto spiegare il motivo, chiedendo inoltre di approfondire, di questo suo intervento così criticato. Un modo per placare le polemiche che si sono scatenate intorno alle sue parole, che con questo chiarimento sembrano assumere un significato completamente diverso.