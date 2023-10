La conduzione di Myrta Merlino sarebbe a rischio. Ad appena un mese dal debutto di Pomeriggio Cinque, sembrano esserci forti dubbi in merito alla sua prosecuzione alla guida del programma, ma nessuna voce ufficiale parla di un suo stop imminente. Certo, gli ascolti stanno faticando ma è pur sempre l’inizio, oltretutto contro un competitor fortissimo che da anni fa la parte del leone su Rai1. A parlare di cambiamento è stato Dagospia, che riporta alcune insistenti indiscrezioni che parlano proprio della possibilità di un avvicendamento ai vertici del contenitore pomeridiano in onda sull’ammiraglia da lunedì a venerdì. Ora, però, parla l’agente della giornalista campana, Lucio Presta.

La dichiarazione di Lucio Presta su Myrta Merlino

Il suo intervento arriva direttamente da X, al quale ha affidato il suo pensiero in merito alla possibilità di uno stop alla conduzione di Myrta Merlino. “Vorrei rasserenare Dagospia che Pomeriggio Cinque non cambierà conduzione e che resterà a Myrta Merlino. Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi”.

Le indiscrezioni vengono così rispedite al mittente e no, non ci sono cambiamenti in vista per Pomeriggio Cinque. Si fa comunque un gran parlare della prova giornalistica di Merlino al timone del programma Mediaset, della quale ha assunto la guida dopo il rocambolesco addio di Barbara D’Urso e una telefonata lampo di Pier Silvio Berlusconi che – pare – l’abbia addirittura spiazzata. Ha accettato con tutti i dubbi del caso, visto che il programma era già rodato e con un’impronta completamente diversa, e sta provando a dare una direzione sua alla trasmissione.

Certo non sono mancate le polemiche, come quella legata alle dichiarazioni fatte per la strage di Alessandria, che si aggiungono alle perplessità sul debutto – impersonale e troppo incentrato sulla cronaca – che ha addirittura visto la rinuncia del regista designato in favore di un altro nome. Che l’impresa non sarebbe stata facile era chiaro fin dal principio ma, stando alle dichiarazioni di Presta, non esistono cambi imminenti da attendere.

Ascolti Pomeriggio Cinque, interviene il direttore di Canale5

Pomeriggio Cinque ha cambiato impaginazione ma sembra che gli ascolti non ne abbiamo tratto alcun vantaggio. Anzi, il programma perde terreno di giorno in giorno contro La Vita in Diretta, arrivando a rimanere indietro di circa 7 punti percentuali. Il cambio non ci sarà, anche perché la nuova linea gode dell’appoggio di Pier Silvio Berlusconi che sta ancora lavorando alla grande rivoluzione di Mediaset, ma certamente la trasmissione è oggi in sofferenza, almeno in termini assoluti.

Myrta Merlino ci sta comunque provando, rimanendo fedele alla linea che aveva inoltre annunciato prima del debutto. Cronaca popolare, talk e temi di attualità sono al centro del suo racconto che – ogni giorno – interessa il pubblico di Canale5. Un lavoro di grande professionalità che ha incontrato il parere positivo del direttore di Canale5 Giancarlo Scheri, che traccia un bilancio del primo mese di ascolti del nuovo Pomeriggio Cinque.

Si legge nella nota stampa: “Ottimo bilancio per il primo mese del nuovo “Pomeriggio Cinque” con Myrta Merlino. Dal debutto di lunedì 4 settembre a oggi è stato seguito da una media di 1.314.000 telespettatori che sfiora il 17% di share, e che sale al 19% sul target commerciale (15-64 anni), il più interessante per gli investitori pubblicitari. Ancora meglio tra i giovani 15-34enni, dove il programma cresce fino a oltre il 24% di share. Ringrazio Myrta Merlino che ha portato una forte impronta giornalistica nella conduzione del programma, unita alla capacità di partecipare con empatia alle storie affrontate in puntata. Un grazie anche a tutto il team giornalistico e produttivo di Videonews che ogni giorno contribuisce a confezionare un prodotto che arricchisce l’offerta di day time di Canale 5″.