Ancora cambiamenti per Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino. Il contenitore pomeridiano di Canale5, tornato in onda dal 4 settembre dopo la pausa estiva e con uno storico cambiamento alla conduzione, è destinato a un nuovo spostamento attraverso il quale la Rete intende risalire la china degli ascolti, precipitati pian piano con il ritorno in video di Alberto Matano. Si sposta così l’orario di messa in onda, lasciando più respiro al traino che potrebbe favorire, e non di poco, gli ascolti della trasmissione dell’ammiraglia.

Myrta Merlino a rischio flop, cosa cambia adesso

Le modifiche sono sostanziali, sebbene minime. Secondo quanto riporta Davide Maggio, infatti, Mediaset avrebbe deciso di allungare di 5 minuti la soap che precede Pomeriggio Cinque. Il programma guidato da Myrta Merlino partirebbe così alle 17 in punto, andando ad attingere punti percentuali dall’ottimo traino de La Promessa, sacrificata – fin troppo – dalle strisce day time dei programmi tornati in onda, tra cui Amici di Maria De Filippi.

Una strategia non da poco se si pensa alla sovrapposizione con La Vita in Diretta di Alberto Matano, che continua a macinare ascolti fin dalla prima puntata, ma anche un modo per portare nuovo pubblico a Canale5 o evitare di infastidire quello che gli è già a affezionato troncando di netto la serie alle 16,55. Sono solo prove, anche se non di poco conto, per cercare di proteggere un contenuto sul quale la Rete conta moltissimo e che, in questa stagione 2023, ha completamente cambiato volto.

La posizione di Canale5 su Myrta Merlino

Il suo posto a Mediaset è comunque salvo. Gli ascolti stanno faticando, ed è un dato certo, ma Myrta Merlino gode dell’appoggio di Mediaset e in particolare del suo direttore Giancarlo Scheri, che si è detto davvero entusiasta per il nuovo corso imboccato dal programma. Non è sicuramente facile, dopo i 15 anni di Barbara D’Urso, ma che la sfida fosse complicata era noto a tutti.

Soprattutto alla conduttrice, che ha raccolto un testimone pesantissimo e in maniera inaspettata, cercando sempre però di tagliare con il passato, proprio come le è stato imposto dal suo nuovo editore, Pier Silvio Berlusconi. E così, il programma ha assunto una connotazione tipicamente giornalistica, pur mantenendo i temi cari al pubblico di Canale5. Tra questi, ad esempio, l’eredità contesa di Gina Lollobrigida che ha acceso lo scontro in studio tra Andrea Piazzolla e Javier Rigau o – ancora – i temi di stretta attualità come la violenza sulle donne.

La novità per Pomeriggio Cinque arriva dopo che si era persino deciso per un cambio di impaginazione, che però andava quasi a sfavore del programma. L’avvio, infatti, ha patito la sovrapposizione con Rai1 e con l’ingresso di Alberto Matano in studio, andando così a perdere terreno e sgonfiando il traino di cui invece ora potrebbe tornare a giovare allo show. Per parlare di flop è presto e, in un solo mese di trasmissione, non è possibile valutare l’andamento degli ascolti che – comunque – sono molto al di sotto delle normali aspettative. Ci vorrà del tempo, questo è certo, ma Mediaset non intende mollare la presa.