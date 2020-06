Chi è Andrea Piazzolla, il segretario di Gina Lollobrigida

editato in: da

Andrea Piazzolla è il segretario di Gina Lollobrigida, da anni al suo fianco e considerato dall’attrice una persona molto importante. Assistente della diva, sempre accanto a lei, Andrea nel corso degli anni si è dovuto difendere più volte dall’accusa di aver sfruttato il suo ascendente nei confronti di Gina per i suoi interessi. Ad accusarlo non solo i familiari della Lollo, in particolare il figlio Andrea Milko Skofic, ma anche l’ex, l’imprenditore spagnolo Javier Rigau.

Piazzolla in passato è stato anche ospite in tv, in particolare a Domenica In, per specificare la sua posizione sulla vicenda. Nel settembre del 2019, Andrea e Gina avevano rilasciato una lunga intervista a Mara Venier, svelando la loro verità. “Non voglio che Gina possa sembrare una persona che non sia stata generosa con la sua famiglia – aveva detto il segretario in quell’occasione -. Sappiamo il carattere che ha, non è una persona morbida, ha un carattere molto forte. Milko è una gran brava persona e non credo che a lui siano mai interessati i soldi. Milko non è quella persona, ma tutto è iniziato proprio nel 2013. Il giorno prima della denuncia, io per Rigau ero un confidente: “Tu sei un bravo ragazzo”, dice Gina. Il giorno dopo la denuncia, per spostare l’attenzione mediatica da Rigau a me, lei era quella che non ci capiva più nulla e io ero il disgraziato che voleva approfittarsene. Uscì tutto da Rigau, da lì è iniziato il tutto. A me dispiace – aveva concluso -, quel poco che ho potuto capire è che in Italia non importa cosa si racconta e chi fa male, l’importante è raccontarlo per primi. Questo fa la stampa”.

Riservato e lontano dai riflettori, nonostante sia accanto a Gina Lollobrigida da tempo, Piazzolla è legato da anni alla compagna Adriana Prestipino Garritta. La coppia ha avuto di recente la prima figlia che è stata chiamata Gina Jr in onore della diva. “Lei rappresenta il futuro – ha commentato la Lollo sulle pagine di Chi -. È stata una bella sorpresa, che mi ha riempito di gioia […] Arriva dopo tanti colpi duri che ho ricevuto, per fortuna ci sono ancora cose belle che mi riserva la vita. La stessa vita che da una parte ti leva, ma dall’altra ti dà. Ed è arrivata proprio poco prima del mio compleanno”.