Si è conclusa per Barbara D’Urso l’avventura londinese: la conduttrice, dopo qualche settimana di permanenza nella capitale del Regno Unito ha deciso di continuare i suoi progetti (top secret) a Parigi, dove trascorrerà i prossimi giorni, proprio come ha comunicato ai suoi affezionati follower su Instagram.

È un momento ricco di nuove sfide per Barbara D’Urso, che dopo il benservito di Mediaset ha deciso di dedicarsi alla sua formazione, trascorrendo qualche settimana a Londra. La conduttrice ha voltato pagina, riprendendo in mano la sua vita e la sua carriera, trasferendosi momentaneamente nel Regno Unito.

Barbara aveva condiviso con i suoi follower l’inizio della sua nuova avventura a Londra, dove ha studiato la lingua inglese per un mese e ricaricando le batterie per nuovi progetti. Adesso infatti per lei è tempo di nuove prove e progetti da intraprendere.

“Si conclude per il momento questa esperienza molto interessante e molto produttiva a Londra”, ha scritto la conduttrice a corredo di una foto condivisa tra le storie di Instagram, che la immortala in procinto di salire su un treno. Poi lascia ai fan la curiosità sulla meta da raggiungere: “Ma quale sarà la prossima destinazione?“.”It’s a secret” sottolinea, parlando con l’amica che è al suo fianco sui binari della stazione.

In realtà il mistero è presto svelato: D’Urso ha infatti raggiunto Parigi, anche se non è ancora chiaro se si tratti di un viaggio di lavoro o di una vacanza volta al relax dopo lo studio in Inghilterra. Di certo per il momento Barbara ha tutte le intenzioni di continuare a mantenere i suoi progetti per il futuro “top secret”, consapevole che il suo pubblico è sempre al suo fianco, ora più che mai, in attesa di ritornare in Italia.

Barbara D’Urso su Netflix, l’indiscrezione

Il futuro lavorativo di Barbara D’Urso al momento sembra avvolto nel mistero: quel che è certo è che da novembre la conduttrice tornerà a coltivare una delle sue grandi passioni, quella del teatro, portando sul palcoscenico lo spettacolo Taxi a due piazze.

A dicembre poi scadrà ufficialmente il suon contratto con Mediaset, e avrà così finalmente la possibilità di dedicarsi a nuovi progetti senza alcuna remora, senza considerare che potrà anche raccontare ulteriori retroscena sulle incomprensioni con Pier Silvio Berlusconi, come ha raccontato Antonio Ricci di recente.

“Ho avuto modo di sentire Barbara D’Urso per chiederle di partecipare alla prima puntata entrando col Gabibbo per dire ‘sono qui, col cuore’. Lei ha risposto che non può per questioni legali. Però ha detto che vuoterà il sacco da gennaio”, ha spiegato il creatore di Striscia La Notizia qualche tempo fa.

Ma non finisce qui: secondo quanto rivelato dal settimanale Di Più, Barbara avrebbe studiando inglese a Londra per partecipare a un nuovo importante progetto artistico. L’attrice avrebbe firmato un contratto con Netflix come protagonista di nuova serie internazionale e secondo i rumors, il nuovo progetto sarebbe già certo: “Ha raggiunto già un accordo”. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2024, “quando Barbara sarà libera da ogni vincolo contrattuale”.