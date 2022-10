Myrta Merlino e Marco Tardelli si sposano: “Lui per me ha cambiato in 48 ore”

Myrta Merlino e Marco Tardelli si sposano dopo 6 anni d'amore

Dopo sei anni di intenso amore, Myrta Merlino e Marco Tardelli sono pronti a dire Sì. Ne hanno parlato in una rara intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo una storia che ha avuto inizio in modo dirompente: all’ex calciatore è bastato un solo appuntamento per capire che la giornalista sarebbe stata la donna con cui condividere la sua vita. Una coppia riservata, solida e un po’ diversa da quelle che siamo abituate ad ammirare nelle patinate pagine dei settimanali. E, per questo, ancor più speciale.

Myrta Merlino e Marco Tardelli, un amore coraggioso

Candida Morvillo, giornalista del Corriere a cui hanno concesso l’intervista, li descrive “vicini vicini, accoccolati l’uno all’altro”. E ci restituisce l’esatta misura dell’amore che lega Myrta Merlino e Marco Tardelli. Lei giornalista e conduttrice de L’Aria che Tira, lui ex calciatore e Campione del Mondo ai Mondiali ’82: una coppia insolita, ma anche per questo amata dal pubblico che non può che ammirarne la riservatezza, tra le altre cose.

Voglia di proteggere una serenità conquistata dopo tanti anni di esperienze e qualche delusione, con la consapevolezza di poter dire a gran voce: “Voglio morire con te”. La storia tra la Merlino e Tardelli ha avuto un inizio dirompente e coraggioso. È bastato un unico primo appuntamento per far cadere l’ex calciatore vittima di un colpo di fulmine da manuale, al punto che si trasferì da Milano a Roma in 48 ore pur di avvicinarsi a Myrta: “Fu un gesto di grande coraggio – ha detto la giornalista -. Io avevo 47 anni, lui 61, eravamo persone strutturate, con una vita alle spalle, con case, figli, abitudini… Era difficile smontare tutto all’improvviso e lui l’ha fatto. Io, invece, avevo mille paure, ma il coraggio è contagioso”.

Paure doverose, se si pensa a una donna che prima di conoscere il suo “principe azzurro” ha atteso molti anni, in cui le speranze si erano dissolte nel vento. “Prima di Marco, ormai, mi ero convinta che stavo bene così – ha spiegato la Merlino -. Mi dicevo: ho figli, amici, un lavoro che amo, non mi sento sola. L’amore delle favole l’avevo sognato, ma non l’avevo trovato: un amore che non fosse faticoso, complicato, con un senso di competizione perenne, col mio lavoro visto sempre come un intralcio. Per cui, quell’amore non lo cercavo più. Poi, con Marco ho capito una cosa straordinaria: che la vita ha più fantasia di noi“.

Myrta Merlino e Marco Tardelli pronti alle nozze

Il coraggio non manca ad entrambi, forti di un legame che è riuscito a spazzare via ogni paura o tentennamento. La gelosia tra Myrta Merlino e Marco Tardelli non manca di certo, ma la fiducia e la certezza sono talmente solide che possono anche permettersi di scherzare sul passato da “traditore seriale” dell’ex calciatore, che tra gli altri annovera un flirt con Moana Pozzi.

E adesso, dopo sei anni di relazione, sono finalmente pronti a fare il grande passo: [Ci sposeremo, ndr] A Pantelleria, dove Marco ha un dammuso che è il nostro rifugio. Ma quando i figli saranno a posto e potremo decidere senza dare fastidio a nessuno”, ha spiegato la giornalista. Non ci resta che attendere nuovi dettagli in merito al coronamento del loro grande sogno d’amore.