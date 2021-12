Francesco Sarcina è di nuovo papà: “Benvenuta mia dolce Yelaiah”

Mamme e papà vip del 2021

Tenere fra le braccia una piccola creatura è qualcosa di talmente emozionante da non riuscire a trovare le parole per esprimere ciò che rimbomba nel cuore. Francesco Sarcina ci è riuscito alla grande, condividendo su Instagram il lieto annuncio: il frontman de Le Vibrazioni è diventato papà per la terza volta. La sua compagna, di cui attualmente non conosciamo l’identità, ha dato alla luce la piccola Yelaiah rendendolo il papà-ter più felice del mondo.

La dedica su Instagram che scioglie il cuore

Francesco Sarcina è al settimo cielo per la nascita della sua terzogenita. Il cantante non ha perso tempo per condividere su Instagram la lieta notizia e lo ha fatto come solo un’artista dalla grande sensibilità come lui può fare. Uno scatto in bianco e nero, lui che tiene la piccola tra le sue braccia e delle parole che arrivano dritte al cuore:

E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah. Il tuo papà è qui, i tuoi fratelli entusiasti e la tua mamma è magica. Che vita meravigliosa questa vita che mi sorprende ogni volta in modi così diversi e unici. Grazie vita 🌟

Per Sarcina si tratta della terza figlia, nata dalla relazione con l’ultima compagna di cui non conosciamo il nome. Ne ha fatto accenno in una recente intervista a Oggi è un altro giorno, nel salotto di Serena Bortone, alla quale ha rivelato di essere molto innamorato e di aver ritrovato al suo fianco una felicità che non pensava avrebbe mai più vissuto.

La felicità dopo un periodo buio

Non sappiamo molto della nuova compagna di Francesco Sarcina e le uniche notizie in merito vengono da alcune indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, la scorsa estate. Il leader de Le Vibrazioni era finito qualche anno fa al centro del gossip per via della fine del matrimonio con Clizia Incorvaia, l’influencer (oggi felice al fianco di Paolo Ciavarro) dalla quale ha avuto la seconda figlia, Nina. Il primo figlio Tobia, invece, è frutto di una prima relazione importante del cantante di cui non conosciamo i particolari.

Il nuovo amore di Sarcina, a quanto pare, è una giovanissima studentessa di vent’anni con la quale avrebbe avuto un vero e proprio colpo di fulmine. Sembra un po’ una favola moderna, in cui la fan incontra il suo cantante preferito e da lì inizia un amore intenso e passionale. Quel che conta è che tra i due le cose vadano a gonfie vele e che Sarcina, dopo il periodo “no” segnato anche dall’abuso di sostanze stupefacenti (pienamente superato), abbia finalmente ritrovato la serenità che tanto cercava.