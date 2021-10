Clizia incinta, Ciavarro compagno perfetto: le sue parole a Forum

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ne hanno fatta di strada dal loro primo incontro nella Casa del Grande Fratello Vip. Entrambi concorrenti della quarta edizione, è proprio sotto lo sguardo attento dei telespettatori del reality che si sono conosciuti ed innamorati. Da allora non si sono più separati e, ora, stanno vivendo un momento veramente speciale: diventeranno presto genitori. Il figlio di Eleonora Giorgi, che si è sempre distinto per gentilezza ed educazione, sta dando grande prova di sé, affiancando e sostenendo la sua compagna per tutto il corso della gravidanza.

Paolo Ciavarro, al settimo cielo al fianco di Clizia

Un momento speciale, insomma, che Ciavarro sta vivendo con grande emozione, se possibile ancora di più della stessa Clizia. Se lei, infatti, ha già conosciuto la gioia della maternità con la piccola Nina, nata dalla sua precedente relazione con Francesco Sarcina, Paolo sta invece per diventare papà per la prima volta. E a Forum ha dimostrato quanto gli stia a cuore la serenità della sua compagna.

Durante una puntata del programma, infatti, si è affrontato l’argomento della gravidanza. Paolo Ciavarro, infastidito dalle affermazioni della collega Giulia Campesi, si è lasciato andare ad affermazioni che lasciano trasparire non solo la sua felicità, ma anche tutto il supporto che sta dando alla Incorvaia:

Sto attraversando il momento più bello della mia vita perché la mia compagna è incinta. È un momento in cui la donna ha estremamente bisogno di un uomo, perché ha dei bisogni incredibili: attraversa un periodo di estrema fragilità.

La commozione di Clizia per le parole di Paolo

Parole che hanno commosso Clizia Incorvaia e che l’hanno resa orgogliosa del suo compagno. Per mostrargli tutta la sua gratitudine, l’ex gieffina ha commentato quanto detto da Ciavarro attraverso il suo profilo ufficiale su Instagram:

Sono fortunata – ha affermato Clizia -, mi commuovo e hai ragione appieno amore mio! Che grande uomo che sei!

Clizia e Paolo, insomma, non stanno solo vivendo il periodo più felice della loro vita in attesa del loro bambino, ma stanno dimostrando di essere una coppia solida e consolidata, dando prova che anche le storie nate all’interno dei reality possono dar vita ad amori duraturi e a bellissime famiglie fondate sull’affetto e sul rispetto reciproco.