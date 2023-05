Robert De Niro papà a 80 anni: chi sono tutti i suoi figli

Fonte: IPA Robert De Niro padre per la settima volta: chi è la compagna e chi sono i suoi figli

Robert De Niro nuovamente padre. Per quanto possa sembrare sorprendente, l’attore premio Oscar ha festeggiato la venuta al mondo di un nuovo erede. L’annuncio non è avvenuto in maniera eclatante, come solitamente avviene in situazioni felici di questo genere ma, si sa, il celebre divo non è mai stato particolarmente avvezzo a comportamenti nella norma.

Robert De Niro papà a 80 anni

Ad agosto 2023 Robert De Niro compirà 80 anni ma questo non gli ha impedito di vivere un’altra gravidanza con la sua nuova compagna. Come detto, l’annuncio della nascita del piccolo è avvenuta in maniera singolare.

Impegnato nella promozione del suo ultimo film, About My Father, ci ha tenuto a precisare a un giornalista di ET Canada come in realtà non fosse padre di sei figli, bensì di sette: “Sono appena diventato padre di un bambino”.

Una dichiarazione che ha lasciato tutti di stucco, alla quale però non sono seguite ulteriori precisazioni. La celebre star di Hollywood non ha fornito dettagli neanche sulla sua compagna (così come sul sesso del figlio, ndr).

Non sarebbe però un gran segreto. Si ritiene al suo fianco ci sia Tiffany Chen, ben nota campionessa di Tai Chi. La donna ha 64 anni e la coppia si è incontrata per la prima volta su un set cinematografico, quello del film Lo stagista inaspettato.

I due hanno scelto di non uscire allo scoperto ma non mancano gli scatti che li ritraggono insieme in svariate location, da Santa Monica a Formentera.

Tutti i figli di Robert De Niro

Non conosciamo il sesso dell’ultimo figlio del celebre premio Oscar, il settimo per precisione, avuto a un passo dagli ottant’anni. Conosciamo, però, la sua vita privata nel dettaglio per quanto concerne gli anni passati.

Si era molto parlato del suo addio alla moglie Grace Hightower. Un grande amore, il loro, durato ben 21 anni. La coppia si era sposata nell’ormai lontano 1997, decidendo di dirsi addio senza generare un gran chiacchiericcio, come spesso accade in casi di questo tipo.

Come detto, la star di Toro Scatenato, Il Padrino – Parte II, C’era una volta in America, Heat e tante altre pellicole di eccezionale valore, ha altri sei figli ed è diventato per la prima volta padre nel 1976, adottando Drena, figlia della prima moglie Diahnne Abbott.

Nello stesso anno la donna diede alla luce il primogenito dell’attore, Raphael. Una vita sentimentale alquanto attiva, quella di “Bob” De Niro, che nel 1995 ha accolto i due gemelli Julian Henry e Aaron Kendrik, avuti da madre surrogata con l’ex fidanzata Toukie Smith. Nel 1998 è poi nato Elliot, ancora attraverso madre surrogata, con l’ex moglie Grace Hightower, e nel 2011, con lo stesso metodo, ha infine festeggiato la nascita di Grace.

Dei suoi sette figli, la più nota è di certo Drena De Niro, che ha seguito le orme paterne, diventando un’attrice. Non è stato però il suo unico percorso lavorativo, che l’ha vista recitare in Come ti ammazzo l’ex e Joy, tra gli altri titoli. È anche un’ex modella e disc jockey. Raphael è invece divenuto un agente immobiliare, dopo aver detto addio alla carriera da attore. Considerando il suo cognome prestigioso, nel campo si ritrova spesso a collaborare con grandi star.