Fonte: IPA Kate Middleton

Secondo le ultime indiscrezioni, arrivate dall’Inghilterra, Kate Middleton sarà presente a Balmoral, per passare parte delle vacanze estive con i membri della Famiglia Reale inglese, che scelgono da decenni la residenza scozzese, come sede privilegiata dei loro momenti di relax in famiglia. Anche quest’anno, malgrado le cattive notizie che hanno scombussolato la Corona britannica a inizio 2024, Re Carlo e la Regina Camilla, riuniranno la loro famiglia nel castello più amato da Elisabetta II, che lì si è spenta l’8 settembre 2022.

Sia il sovrano che la Principessa del Galles, quindi, saranno presenti alla riunione famigliare estiva, malgrado la diagnosi di tumore, ricevuta da entrambi solo qualche mese fa. Un momento speciale per Kate Middleton, che potrà passare del tempo prezioso con i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, prima dell’avvio degli impegni scolastici. Un autore reale, Phil Dampier, ha raccontato come i Principi del Galles passeranno questo periodo all’insegna del relax.

Kate Middleton, le vacanze a Balmoral

Balmoral sarà, anche per l’estate 2024, il luogo in cui si rilasseranno i membri della Famiglia Reale inglese. Secondo le ultime indiscrezioni, con loro ci sarà anche Kate Middleton che, per raggiungere il castello scozzese, effettuerà, quindi, il suo più lungo viaggio, da quando ha rivelato di soffrire di tumore. Secondo Phil Dampier, esperto di affari reali, questo spostamento della Principessa è un buon segno: “Il fatto che Kate stia abbastanza bene da poter viaggiare in Scozia e godersi una vacanza a Balmoral è un segno sicuro che è in via di guarigione e un passo molto positivo”.

L’autore reale ha anche raccontato al The Sun come i Principi del Galles passeranno la loro vacanza scozzese: “Ovviamente lassù c’è tanto spazio per i bambini… Sono sicuro che George ha ormai un’età in cui andrà a pescare, possibilmente nel fiume Dee. C’è così tanto spazio che possono andare a fare picnic, fare lunghe passeggiate o semplicemente godersi l’aria fresca, la foresta lassù e la libertà. Potrebbero portare un pony lassù e iniziare a fare un po’ di equitazione, se non lo hanno già fatto. Questo è il genere di cose che faranno”.

Secondo Phil Dampier, quindi, Kate Middleton, William d’Inghilterra e i loro tre figli saranno impegnati in attività all’aria aperta, nella vasta proprietà del castello di proprietà dei reali, che copre un’area di circa 50.000 acri, tra foreste, campi e, anche, un fiume.

L’estate nel Castello di Balmoral

La Famiglia Reale inglese ama passare l’estate nel Castello di Balmoral, che offre ampi spazi verdi e una privacy invidiabile, come ha voluto sottolineare Phil Dampier: “Non vediamo così tante foto come prima, tendono a essere lasciati soli lassù”. L’autore reale ha descritto la residenza scozzese come molto tradizionale, con un sistema di riscaldamento antiquato, spifferi, stanze spaziose e con la presenza invadente dei pipistrelli.

Ma i Principi del Galles potrebbero godere di un po’ di privacy extra, soggiornando in uno dei cottage della tenuta, di loro proprietà, il Tam-Na-Ghar cottage: “Ci sono molti cottage nella tenuta e penso che a volte altri membri della famiglia preferiscano restare lì”.