Kate Middleton, ultime notizie: le vacanze a Balmoral, il posto del cuore dei figli

La scelta di Kate Middleton per far godere appieno l'estate ai figli George, Charlotte e Louis

Fonte: IPA Kate, William e i figli George, Charlotte e Louis

I programmi di Kate Middleton per l’estate sono stati tenuti sotto stretto riserbo. In parte sicuramente per un bisogno di privacy e riservatezza della famiglia reale, in particolare in questo periodo, in cui sia la Principessa sia Re Carlo stanno affrontando le cure contro il cancro. Kate Middleton sembra stare meglio e, dopo un periodo di lontananza dai suoi sudditi, si è già mostrata in pubblico qualche volta. Tuttavia pochissimo è trapelato sui suoi impegni estivi. Lei e William si stanno sicuramente concentrando sulla sua salute e sulle sue cure, oltre che sul benessere dei figli George, Louis e Charlotte.

La fuga estiva a Balmoral (anche) per i figli

Si è saputo poco dei piani estivi del Principe e della Principessa del Galles con i loro figli, mentre Katee continua a riprendersi dalla chemioterapia. Tuttavia, sembra è probabile che la famiglia del Galles raggiunga presto Re Carlo e sua moglie, la Regina Camilla a Balmoral, l’amata tenuta della famiglia reale nelle Highlands scozzesi, dove tradizionalmente trascorrono la fine dell’estate.

Balmoral è una scelta adatta per la famiglia del Galles per trascorrere le ultime settimane dell’estate. Con circa 50.000 acri di spazio costituiti da foreste, montagne, pascoli arabili, laghi, brughiere di galli cedroni e giardini, Kate e William possono rilassarsi sapendo che i loro figli possono giocare e trascorrere del tempo con i nonni nella privacy più totale.

Ma c’è anche un motivo ancora più forte per cui i bambini del Galles amano andare a Balmoral durante l’estate: hanno la loro casa dei giochi privata.

La casa dei giochi privata per George, Louis e Charlotte

Il Re e la Regina hanno precedentemente concesso un accesso inedito all’interno dei terreni delle loro residenze reali nel documentario King Charles III: The Coronation Year, e uno di questi funge da parco giochi per i loro nipoti. Nel documentario della BBC One, la coppia reale è stata avvistata passeggiare nei 52.000 acri di terreni della tenuta di Birkhall in Scozia con il loro Jack Russell Terrier, Beth.

Mostrando il suo lato giocoso, Camilla ha rincorso il suo cagnolino sul ponte sopra le ampie e basse acque del fiume Muick, prima di spiegare perché i giovani reali trascorrono “ore” a giocare in quella zona appartata.

“Ogni bambino che viene qui corre lì e salta sul ponte per ore”, ha detto, prima di passare davanti a quello che immaginiamo essere un altro posto molto frequentato da personaggi del calibro della principessa Charlotte, Mia Tindall e il principe Archie quando vengono a trovarci: la casa di Wendy.