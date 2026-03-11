Paris Fashion Week 2026, i look top e flop da Annalisa a Chiara Ferragni
E così anche la Paris Fashion Week 2026 è giunta alla fine, segnando uno stop solo momentaneo alle Settimane della Moda nel mondo: se la conclusione grazie a Louis Vuitton, Miu Miu e Pierre Cardin è stata a dir poco clamorosa, non si può dire lo stesso di ogni look avvistato nei dintorni dei front row. Come sempre accade anche stavolta l'affluenza stellare a Parigi è stata più che abbondante, tanto che altissimi picchi di glamour e orrori di stile si sono susseguiti sino all'ultimo secondo. Vediamone insieme qualcuno: tra le presenze che più hanno portato soddisfazione nella capitale francese vi è stata di certo Annalisa, che con l'aria della star oramai internazionale è passata da uno show all'altro spandendo fascino a destra e a manca. Se da Mugler si è persino assistito ad un cambio d'abito, abbiamo particolarmente apprezzato il mini dress da bambolina firmato Stella McCartney.