Anna Tatangelo, sexy completo total white per Io Canto

Fonte: IPA Anna Tatangelo

“In bianco sei ancora più bella”, “Così ci fai svenire tutti”, “Che stile!”. Commenti entusiastici di questo tipo sono fioccati nelle ultime ore sul profilo Instagram di Anna Tatangelo, che a Io Canto ha scelto un look bianco perlato che ha messo in risalto il suo fisico scolpito e un retaggio di abbronzatura dorata. La cantante è uno dei coach che nel programma di prime time condotto da Gerry Scotti preparano gli allievi e duettano con loro. Le doti canore di Anna sono particolarmente apprezzate in questo talent per ragazzi, e allo stesso modo la sua scelta dei look.

Anna Tatangelo, completo bianco con pancia scoperta

La coach di Io Canto per la prima serata del 16 ottobre ha scelto un “tre-pezzi” formato da giacca bianca perlata, pantaloni aderenti e un top a fascia. Il blazer, extralong, era sormontato e decorato con piccoli pezzi di gioielleria dorata che dava un tocco di luce e opulenza al look. Anna Tatangelo ha svecchiato il classico tailleur giacca e pantaloni inserendo, al posto della solita camicia bianca, un top a fascia che ha messo in risalto gli addominali scolpiti, il décolleté e la pelle ancora ambrata dal sole dell’estate. Anna ha condiviso su Instagram un carosello di foto e video che mostravano il suo stile da tutti i punti di vista; capelli sciolti castani con i colpi di sole e balayage, piccoli orecchini dorati a cerchio e un particolare anello nero.

Eyeliner, illuminante, blush e il solito rossetto matte e boldato. Anna conferma anche il suo beauty style che è molto apprezzato dai suoi fan, esattamente come la sua voce unica e particolare. La scorsa settimana la cantante e coach aveva scelto un mini-abito color cioccolato, aderente ed ergonomico, che ha conquistato lo stesso consenso. Sui social non si leggono che commenti di lode per il look e le esibizioni, ovvero i duetti con i giovani concorrenti.

Una costante, di settimana in settimana, è rappresentata dal suo smalto burgundy. Sembrerebbe il suo colore preferito per la manicure, come ha mostrato sia la scorsa settimana che questa.

Anna Tatangelo è fidanzata, la carica dell’amore nei duetti di Io Canto

Anna appare in grande forma a Io Canto Generation, forse anche grazie alla dolce novità nella sua vita. La coach sarebbe di nuovo innamorata e fidanzata e, anche se non ci sono fonti ufficiali di questo cambiamento, la notizia è trapelata da pochissimo. Lui si chiama Giacomo Buttironi, è un allenatore di calcio di una squadra romana e poco incline ai riflettori e alle situazioni del mondo dello spettacolo. Tatangelo aveva chiuso la sua ultima relazione, con Mattia Narducci, a giugno e l’aveva definita “una storia tossica”. Presumibilmente con Giacomo la love story è scoccata da poco tempo. Lui, che ha solo 3mila follower su Instagram, sembra la persona ideale per dare alla cantante serenità e stabilità.

Probabilmente questa novità costituisce una spinta e un booster di energia per Anna, che a Io Canto Generation è sempre più talentuosa, concentrata e incline a regalare al proprio pubblico esibizioni emozionanti.