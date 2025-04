Emanuele Filiberto di Savoia torna in tv a Sognando Ballando dopo 16 anni e il nuovo amore

Fonte: IPA Emanuele Filiberto di Savoia a "Ballando con le Stelle" nel 2010 con sua moglie

Emanuele Filiberto di Savoia torna a ballare in tv nella trasmissione di Milly Carlucci, Sognando Ballando, uno speciale per i 20 anni di Ballando con le Stelle. Il Principe si rinnova, tra il grande ritorno sul piccolo schermo e l’amore chiacchieratissimo per l’imprenditrice messicana Adriana Abascal

Emanuele Filiberto di Savoia, la nuova vita

Emanuele Filiberto di Savoia sta vivendo un periodo di grande rinnovamento. Negli ultimi mesi non si fa che parlare di lui. Sicuramente il motivo principale è la sua relazione con Adriana Abascal. I due sono stati fotografati più volte da inizio anno, prima in Spagna poi al Ballo del Doge a Venezia.

Alla fine il Principe ha ceduto e ha dovuto ammettere che sta vivendo una storia d’amore con l’ex Miss Messico e che in effetti il suo matrimonio con Clotilde Courau è finito. Ma di divorzio nemmeno si parla. Non c’è, per ora, intenzione di lasciarsi, perché si vogliono bene e quando si ritrovano sono felicissimi. Queste le parole di Emanuele Filiberto, mentre sua moglie ha passato sotto silenzio la faccenda, malgrado le numerose interviste che ha rilasciato in questo periodo.

Poi è arrivata la polemica con cugino Aimone, Duca di Aosta sui gioielli di Casa Savoia. Emanuele Filiberto li rivuole indietro e per questo sta portando avanti la sua battaglia legale, mentre il cugino ritiene che non ne abbia il diritto.

Altra novità significativa l’apertura del suo ristorante Prince of Venice nel Principato di Monaco, dove vive, dopo il grande successo del locale in California.

Emanuele Filiberto di Savoia, il grande ritorno in tv

Adesso arriva un altro importante annuncio. Emanuele Filiberto di Savoia sarà tra i protagonisti di Sognando Ballando, lo speciale per celebrare i 20 anni di Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci ha annunciato nel promo dello show i primi 5 ballerini big che parteciperanno e tra questi c’è Emanuele Filiberto. Dunque, la sua presenza è certa.

Il Principe torna sulla pista di Ballando, o meglio del suo spin off, 16 anni dopo la vittoria in coppia con Natalia Titova. Era infatti il 2009 quando trionfò nella quinta edizione della trasmissione di Milly Carlucci. All’epoca Emanuele Filiberto era un assiduo frequentatore della tv, ma con gli anni la sua presenza è andata diminuendo.

Adesso l’annuncio del grande ritorno. Con lui ci saranno anche Gabriel Garko, Wanda Nara, Bianca Guaccero e Federica Pellegrini.

Fonte: IPA

I fan di Ballando con le Stelle sono entusiasti di questo speciale. Qualcuno scrive sul profilo Instagram di Milly Carlucci: “Bellissima iniziativa,io lo dicevo sempre che sarebbe stato bella un edizione con tutti i migliori concorrenti di sempre,braviiiiii🙌”. E ancora: “Come sono felice!!!! Avete letto i miei desideri!!!! Pensavo quanto sarebbe stato bello avere tutti i migliori di tutte le stagioni di “ ballando con le stelle “🤩……. Sarà stupendo seguire le serate!!!!”

Qualcuno però non è contento della scelta fatta sui ballerini vip. Particolarmente contestate la Pellegrini e Wanda Nara. Mentre sulla Guaccero il pubblico si è diviso. Soprattutto chiedono che con lei scenda in pista Giovanni Pernice.