Video virale per Anna Tatangelo, che canta La Cura per me di Giorgia e ammalia i suoi fan e la collega: ecco il filmato

Fonte: IPA Anna Tatangelo

Anna Tatangelo ha pubblicato un video che ha attirato l’attenzione. Sui suoi social ha condiviso la sua cover de La Cura per me, brano che può essere definito un “instant classic” di Giorgia, ormai. Apprezzatissima dai suoi fan ed evidentemente anche dai colleghi.

A Sanremo 2025 non ha avuto la fortuna che si sperava ma, di fatto, in termini di ascolti in streaming e passaggi in radio, l’avventura all’Ariston di Giorgia non si può che definire un successo. Il video della Tatangelo è in bianco e nero e trasuda intimità. La reazione tra i commenti è stata eccellente.

Anna Tatangelo canta Giorgia

Un video in bianco e nero, come detto, che vede una Anna Tatangelo in veste quasi casalinga. Nessun abbellimento pro telecamera ma tanto cuore. Ha infatti cantato La Cura per me di Giorgia, riuscendo a trasmettere una grande emotività.

Al di là dell’estensione vocale, ben nota, è probabilmente questo aspetto ad aver reso virale il filmato. La scelta di un “palco” così informale è stata nettamente vincente, dal momento che riesce a restituire un sentore di spontaneità, al netto di un lavoro costruito per i social.

Un modo per riuscire ad avvicinarsi nuovamente ai suoi fan, che vorrebbero probabilmente un equilibrio maggiore tra doti vocali e fisiche sfoggiate.

Il commento di Giorgia

Impossibile che la diretta interessata non vedesse questo video, che su TikTok ha superato quota 1 milione di visualizzazioni. È dunque ben visibile nella sezione apposita il commento di Giorgia, che ha scritto semplicemente: “Anna”. Il tutto accompagnato da un cuore e da una emoji a ringraziare per il gesto.

Giunta poi anche la risposta di Anna Tatangelo, che ha restituito il cuore alla collega. Un messaggio che però si perde nella lunga serie allegata al cuore di Giorgia. In tanti l’hanno ringraziata per il brano ma alcuni hanno chiesto un duetto. Così come fatto con Annalisa a Sanremo 2025 e con Elisa in passato, c’è chi vorrebbe ascoltare la sua voce e quella di Anna Tatangelo sovrapporsi.

Il ritorno di Anna Tatangelo

La carriera di Anna Tatangelo ha vissuto varie fasi. Si pensava in passato fosse una grande promessa, ma poi il gossip l’ha un po’ allontanata da certi palcoscenici. In seguito ha continuato a proporre la sua musica, sperimentando in alcuni casi, per poi dare uno sguardo anche alle chance nel mondo televisivo.

Oggi prova a tenersi distante dal gossip, che l’ha tormentata in passato, concentrandosi unicamente su di sé e suo figlio. Da questo post risulta evidente come in tanti la attendano con ansia, magari con un nuovo progetto.

Ha ricevuto anche i complimenti di Mietta che, come lei, non riesce a togliersi dalla testa La Cura per me: “Devo dire, Annina, che hai colto la bellezza del brano con la tua splendida voce”. In un mondo social che generalmente va all’attacco, non si individuano frasi negative, di chi magari intendeva confrontare le due artiste, attaccando la Tatangelo. Solo grande amore per Anna.