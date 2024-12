Anna Tatangelo emozionata al matrimonio del fratello Giuseppe, la foto su Instagram

Fonte: IPA Anna Tatangelo

Un lungo abbraccio che vale più di mille parole. Con questo unico scatto condiviso su Instagram, Anna Tatangelo ha dedicato un momento a un giorno molto speciale: il fratello Giuseppe ha sposato la compagna Annamaria, con la quale ha già avuto due splendidi figli, Francesco e Mariasole. Una grande emozione per la cantante, che non ha mai nascosto il desiderio di indossare l’abito bianco. Proprio lei che, coincidenza vuole, ha riportato in televisione lo storico format Scene da un matrimonio.

Anna Tatangelo, la foto alle nozze del fratello Giuseppe

La famiglia Tatangelo ha festeggiato un evento importante e attesissimo. Un amore lungo e intenso quello tra Giuseppe e Annamaria, che hanno finalmente pronunciato il fatidico Sì al cospetto di amici e familiari. In prima fila, immancabile, la sorella Anna Tatangelo che ha condiviso su Instagram una foto scattata nella giornata di ieri.

Un abbraccio e parole splendide per il fratello maggiore: “Ho molte foto nel rullino della giornata di oggi… ma l’unica che rappresenta davvero il bene che ti voglio è questa! È stato emozionante stare al tuo fianco in un giorno così speciale! Sarai sempre il mio compagno di giochi e miei occhi ti sorrideranno sempre con amore. Auguri fratellone. Ti voglio un mondo di bene”.

Parole che fanno eco a quelle condivise dalla cantante qualche anno fa: “Mi basta guardati negli occhi per sentirmi ancora quella bambina che passava le giornate con il suo compagno di giochi. Non potremmo mai sentirci soli sapendo che siamo sullo stesso pianeta. Un fratello è per sempre. Ti voglio bene”, aveva scritto a corredo di un piccolo carosello di foto che li ritraevano insieme, anche durante la loro infanzia a Sora.

Chi è e cosa fa Giuseppe Tatangelo

Giuseppe Tatangelo non è un volto noto dello spettacolo come la sorella Anna ma, nonostante ciò, i fan della cantante hanno avuto modo di conoscerlo. I beninformati ricorderanno quando qualche anno fa era stata paparazzata al fianco di un aitante giovane dai tratti mediterranei e subito qualcuno aveva gridato al flirt. Niente di tutto ciò, si trattava proprio di Giovanni e di una semplice giornata tra fratelli trascorsa insieme, come tante da che ne abbiano memoria.

Classe 1985, Giuseppe Tatangelo fa il fornaio come dimostrano molti post condivisi sul suo profilo Instagram, social in cui spesso documenta la sua professione. Un’eredità di famiglia – i genitori Dante e Palmira aprirono la storica Ciambelleria Tatangelo a Sora negli anni Sessanta – che porta avanti con molto orgoglio e dedizione. Si tiene in forma frequentando assiduamente la palestra e ha una grande passione per le moto, ma se di passioni si parla ce n’è una che le supera tutte: quella per la compagna e adesso moglie, Annamaria Marini.

L’amore di una vita, come ha scritto un’amica invitata alle nozze, coronato dalla nascita di due figli, Francesco e Mariasole, ai quali dedica molto tempo.