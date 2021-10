La stampa animalier è una stampa che, se non correttamente abbinata, può essere rischiosa: è un attimo infatti passare da un look chic ad un look Kitsch. Vediamo insieme come abbinare questo tipo di fantasia in modo grintoso e adatto a tutti.

Animalier, come indossarlo in modo grintoso: la giacca

Ci sono diversi tipi di stampe animalier: maculate, zebrate, pitonate, più o meno colorate, a disegni più o meno grandi. Sta a voi la scelta: tenete sempre presente che, essendo una fantasia, tenderà ad attirare l’attenzione, quindi posizionatela sulla parte del vostro corpo che considerate il vostro punto di forza. Se siete indecise sul tipo di capo da scegliere, uno dei più facili è la giacca: potete indossarla su un look total black oppure su un look in sfumature di beige, per renderla meno scontata.

Animalier, come indossarlo in modo grintoso: la gonna

Se le gambe sono un vostro punti di forza, la gonna animalier decisamente funziona! Indossatela con stivali a tacco basso, in modo da evitare una concentrazione di troppi capi comunemente associati al concetto di sexy, e completate il look con un capo spalla lungo, come un trench, che è sempre molto chic. Se siete in dubbio sui colori da abbinare, il mio suggerimento è di optare per i toni del nero, del bianco o del beige: non sbagliate mai.

Animalier, come indossarlo in modo grintoso: l’abito

Può essere elegantissimo! Se volete metterlo in modo grintoso, via libera ad un bel chiodo in pelle e ai bikers. Per rendere poi l’insieme più femminile e giusto, aggiungete una borsa ladylike, magari piccolina, da portare a mano.

Animalier, come indossarlo in modo grintoso: mix and match

Se siete amanti del colore e delle fantasie, il mix and match è la soluzione giusta per voi! L’animalier si presta perfettamente allo scopo: potete mixarlo a fiori, quadri, pois… se posso darvi un consiglio, fate in modo però che almeno un capo sia in tinta unita, altrimenti rischiate di fare confusione.