Fissare il trucco costa meno di 10 euro: i prodotti indispensabili

Non temere più il caldo, il sudore, lo sport o lo stress della giornata: dal prodotto più venduto in assoluto ai best of disponibili su Amazon per fissare il make up

Fonte: iStock

Avere un make up impeccabile e duraturo è l’obiettivo di tutte le amanti del trucco ma il caldo, lo sport, gli impegni della giornata e l’abitudine di toccare spesso il viso con le mani sono elementi che inficiano sulla tenuta del tuo make up. Con qualche trucchetto ora è possibile salvare anche la full face più elaborata, basta saper scegliere i prodotti giusti e stratificare nel modo corretto.

Il primo step è una buona skin care, poi un primer che aumenti l’aderenza del fondotinta. La scelta deve ricadere su prodotti long lasting e texture adatte alla tipologia della pelle. Ma in situazioni estreme, la vera differenza la fa l’ultimo step: il setting spray.

Lo spray fissante è un prodotto dalla texture impalpabile, fresco, senza peso e invisibile. Aiuta tutti gli strati applicati ad amalgamarsi al meglio, idratando la pelle e sigillando il trucco in modo definitivo.

In questo modo prodotti in crema e polveri si fonderanno tra loro e con la cute, diventando impercettibili, sottili e soprattutto dalla durata estrema. Va utilizzato come un corrispettivo della lacca per i capelli, cioè uno step finale che sigilla tutti quelli precedenti.

Setting spray economici top

Tra i migliori setting spray in commercio è doveroso citare quello di NYX Professional Make up. Il Finish Matte garantisce un trucco impeccabile per 16 ore, con un effetto naturale, semi opaco. Non copre la naturale luminosità della pelle ma fa si che la cute non si lucidi con il passare delle ora, lasciando il trucco esattamente dove lo avete applicato al mattino. Non unge, né secca, aiuta correttore e fondotinta a non entrare nelle pieghette e fare macchie.

Setting spray NYX Prolunga la durata del trucco e rinfresca la pelle

Chi ha provato il brand Revolution lo sa che è una garanzia tra i brand low cost e questo spray fissante conferma la sua altissima qualità: formulato con ialuronato di sodio, ha la capacità di penetrare nella pelle e trattenere l’acqua per mantenere la pelle idratata, confortevole e sembra sana mentre il trucco si fissa tutto il giorno. Facile da utilizzare, basta agitare delicatamente il prodotto prima dell’uso e spruzzare il a una distanza di 20-23 cm dal viso.

Offerta Revolution Makeup Revolution, Spray Fissante all'Acido Ialuronico

Lo spray Fight Dirty Detox Setting Spray di wet n wild è formulato con una miscela nutriente di ingredienti noti per aiutare a schiarire e tonificare la pelle, a base di estratto di camomilla, amamelide, collagene vegetale, estratto dell’albero del tè e olio di eucalipto. Questo spray lascia la pelle fresca, tonica e idratata, adattandosi a tutti i tipi di pelle ( dalla naturalmente secca, grassa o mista). Lo spray fissante ultra-fine garantisce una forte tenuta ma con finish naturale. Ottimo da usare durante il giorno anche per rinfrescare il viso.

Wet n Wild Clarifying Setting Spray con Formula Idratante ed Equilibrata per un Makeup Duraturo

Spray fissante davvero infallibile dal finish satinato, lo spray fissante di L’oreal Paris protegge il trucco fino a 36 ore ed è resiste all’acqua e al sudore, non macchia e non lascia sbavature. Nonostante la sua super esistenza, ha una formula leggera e non appiccicosa, ed è dermatologicamente provato. Ideale da usare per le occasioni speciali quando hai bisogno di una tenuta estrema e da tenere sempre in borsetta per un retouch al volo.

L'oreal Paris Spray Fissante per il Make-Up, No Transfer

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram