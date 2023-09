Skin Streaming, i prodotti da acquistare per realizzare la skincare del momento

Beauty editor dal 2017, ha collaborato con le più importanti realtà editoriali, da Condé Nast a Hearst, passando per il gruppo RCS. Capo redattore del ClioMakeUp Blog (2017-2019) ha vinto il premio MacchiaNera Internet Awards nel 2018 come "Miglior sito di bellezza".

Fonte: iStock Skin streaming la nuova tendenza skincare minimal

Definita come la “sorella minore” della skincare routine coreana, la nuova tendenza diventata virale su TikTok si chiama Skin Streaming ed è molto più minimale e facile da seguire. Alla base di questo trend c’è infatti la teoria dello skin-minimalismo. Cosa significa? Snellire ed eliminare dalla routine di bellezza tutti i passaggi non necessari, rendendo gli step più rapidi, veloci e funzionali. Ecco come eseguirla.

Skin streaming: in cosa consiste la nuova routine per la pelle

Less is more. Adesso anche nel beauty questa tendenza diventa virale. Da TikTok arriva infatti lo Skin Streaming una nuova tecnica che guarda alla skincare routine coreana e la rende più semplice e veloce, concentrandosi unicamente su ciò che serve veramente alla pelle. Lo Skin Streaming si basa dunque sui principi attivi e sulle formule multitasking che agiscono su più problematiche contemporaneamente, attraverso sieri e cre



me funzionali.

Come fare skin streaming

In una corretta skincare routine non dovrebbero mai mancare un detergente, un prodotto esfoliante e un idrantante e proprio su questi fondamenti si basa lo Skin Streaming. Una routine più snella, facile da seguire e veloce che si adatta perfettamente alla vita frenetica senza mai mettere a repentaglio la salute cutanea.

Eliminata la sovrapposizione – tipica della skincare corana – che potrebbe occludere i pori e vanificare l’effetto degli attivi. Questa nuova tendenza può essere divisa in routine giorno e routine notte cambiando i prodotti da utilizzare e riducendo tutto a tre passaggi. La mattina si utilizzerà un detergente, per rimuovere il sebo prodotto durante la notte, una crema idratane e una protezione solare. Facile, semplice e minimal. La notte invece, la routine cambia. Come? Includendo al posto della protezione solare un siero esfoliante, come ad esempio il retinolo.

A fare la differenza in questa nuova routine di bellezza sono infatti le formule e i loro INCI. Benvenute dunque le composizioni combinate che uniscono ad esempio l’acido Ialuronico alla Vitamina C, oppure il Retinolo al Collagene.

Skin straming: i prodotti da provare

Per la detersione:

Neutrogena, Hydro Boost

È un prodotto detergente che combina la leggerezza di un gel con l’efficacia di un latte struccante. Rimuove trucco, sporco e impurità, senza lasciare tracce di grasso e dissetando la pelle con una carica di idratazione.

Offerta Neutrogena Hydro Boost, gel detergente idratante con acido ialuronico

RoC, Mousse Detergente Energizzante

Deterge delicatamente la pelle, lasciandola immediatamente rinfrescata. Adatta a tutti i tipi di pelle rimuove facilmente i residui di trucco e le cellule morte.

RoC Mousse Detergente Energizzante

Per l’idratazione:

Cetaphil, Crema Idratante Viso e Corpo, per Pelle Secca

Idrata rapidamente ed efficacemente la pelle, diminuendo la perdita di acqua transepidermica e ripristinando il corretto film idrolipidico cutaneo. La formula è ideale per idratare la pelle danneggiata in seguito a trattamenti dermatologici o disturbi cutanei come la psoriasi.

Offerta Cetaphil Crema Idratante Viso e Corpo, per Pelle Secca

Garnier, SkinActive Crema Viso Idratante Opacizzante al The Verde

Con il 96% di ingredienti di origine naturale è una crema ideata per le pelli miste o grasse. La formula è arricchita da tè verde, noto per le sue proprietà purificanti e un attivo antiossidante di origine naturale per aiutare a proteggere la pelle giorno dopo giorno dalle aggressioni esterne contrastando gli effetti dei radicali liberi.

Offerta Garnier SkinActive Crema Viso Idratante Opacizzante al The Verde

Per la protezione solare:

ISDIN, Fotoprotector Fusion Water

Protezione solare ultraleggera per uso quotidiano che offre una protezione alta contro la radiazione UVB e UVA, apporta idratazione intensa e assorbimento immediato.

Offerta ISDIN Fotoprotector Fusion Water Crema Solare trasparente SPF50+

Filorga, Uv-Defence Urban Sun Care

Protezione molto alta, combatte efficacemente l’invecchiamento e l’iperpigmentazione foto-indotta. Può essere usato quotidianamente, quando la pelle è esposta ai raggi solari e dopo trattamenti estetici.

Filorga Uv-Defence Urban Sun Care

Le formule combinate:

Collistar, Attivi Puri Siero Collagene + Glicogeno

Trattamento in gocce concentrato con Aminoacidi di Collagene Vegetale per garantire un’intensa azione anti-invecchiamento, rassodante e antirughe. Al Collagene Vegetale è associato il Glicogeno, che agisce come fonte di energia in grado di aumentare il metabolismo dei fibroblasti e accelerare la produzione di collagene.

Offerta Collistar Siero viso agli attivi puri di Collagene + Glicogeno

Bionike, Defence Hydractive

Siero viso idratante concentrato dalla texture leggera, rimpolpa e illumina istantaneamente e protegge dai danni dell’inquinamento e dei raggi UV rivitalizzando la pelle. La linea è formulata per proteggere la pelle dallo stress quotidiano e dall’invecchiamento precoce grazie all’azione antiossidante e idratare la cute in profondità fino a 48 ore.

Bionike Siero Viso Idratante Intensivo Detossinante e Antiossidante per Pelli Sensibili e Intolleranti

Skin streaming: a chi è consigliata

Ideale se la pelle sta vivendo un momento di stress, come durante il cambio stagionale o al ritorno dalle ferie, lo Skin Streaming è adatto a tutti senza esclusioni di genere. Decisamente più sostenibile ed economica della più famosa routine Coreana, questa tendenza è inoltre consigliata a chi sta ancora cercando la sua routine perfetta. Da provare subito.