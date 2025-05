Rinfresca e abbronza. Quest’acqua magica è l’alleata della tua pelle, da portare sempre con te

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il segreto per un’abbronzatura perfetta? Un’acqua magica e alleata della pelle, in grado di renderla dorata e favolosa in pochi semplici step. Si tratta dell’acqua superabbronzante con latte di aloe e adatta a tutti i tipi di pelle, creata da Collistar.

Idrata al massimo la pelle, accelerando l’abbronzatura e intensificandola. Permette di contrastare gli effetti di salsedine, sole e vento, attenuando la sensazione di calore che spesso si prova dopo essere stati al sole per tante ore.

Puoi usarla per rinfrescarti mentre sei al mare oppure come una vera e propria doccia dopo i bagni al mare, quando non hai la possibilità di tornare a casa e vuoi subito correre a fare l’aperitivo.

Da sola o con un prodotto solare protettivo, dona sollievo alla pelle del viso e del corpo, ma è adatta anche ai capelli.

Il costo? Meno di 20 euro! Grazie allo sconto su Amazon. Un vero e proprio affare, soprattutto se scopri le recensioni di chi ha provato quest’acqua abbronzante. Gli utenti infatti adorano il fatto che idrata e aiuta ad abbronzare senza ungere, apprezzano il profumo e la capacità di rendere la pelle morbidissima e fresca.

Come abbronzarsi velocemente (e in sicurezza)

Non mentiamo, abbronzarsi velocemente è il desiderio di tutti quando arriva la bella stagione e si iniziano a indossare vestitini e shorts. Ma qual è il segreto per avere una pelle dorata in breve tempo senza però scottarsi?

Prima di tutto è essenziale esfoliare la pelle, eliminando le cellule morte grazie allo scrub. Questo semplice trattamento – da fare una o due volte a settimana – rende la grana della pelle più uniforme.

Non perdere poi di vista l’idratazione. Essenziale per aiutare la pelle ad abbronzarsi velocemente, stimolando la produzione di melanina. E qui entra in gioco l’acqua superabbronzante di Collistar che fa proprio questo: nutre e idrata in profondità la pelle, aiutandola ad abbronzarsi più in fretta.

Ricordati poi di assumere cibi che contengono beta-carotene come pomodori, verdure a foglia verde e carote. Integrando la tua alimentazione con gli integratori che stimolano la produzione di melanina, una componente essenziale per avere una pelle dorata.

Ovviamente non dimenticare mai la protezione solare ed esponiti negli orari giusti al sole. Preferisci le ore meno intense della giornata, ad esempio al mattino presto oppure nel tardo pomeriggio, quando i raggi solari risultano meno intensi.

Come applicare l’acqua abbronzante

Trasparente e leggerissima, l’acqua abbronzante è uno spray che unisce acqua, vitamine e attivi che adorano la pelle a ingredienti abbronzanti. Permette dunque di rendere la pelle morbidissima e al tempo stesso abbronzare.

Applicarla nel modo giusto è ovviamente importantissimo per ottenere un’abbronzatura che sia uniforme e favolosa. Ricordati di usarla dopo la protezione solare e di agitarla bene prima dell’uso.

Vaporizzala abbondantemente su viso e corpo, senza dimenticare anche i capelli che durante l’estate vengono messi a dura prova dai raggi del sole e possono diventare secchi e sfibrati.

