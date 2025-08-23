Il bagnoschiuma che non lava via l’abbronzatura è già virale su TikTok

Abbiamo trovato (grazie a TikTok) il bagnoschiuma che profuma la pelle, la idrata e non lava via l'abbronzatura.

iStock Photos doccia e abbronzatura

Virale su Tiktok, ma soprattutto essenziale per affrontare i mesi post mare: il bagnoschiuma di Bilboa all’arancia amara permette di fissare la tintarella, idratando la pelle senza eliminare il colorito raggiunto durante l’estate. Questo gel doccia è formulato in modo specifico per non eliminare la tintarella, ma, al contrario, esaltarla. Contiene infatti aloe vera, che nutre la pelle in profondità, e arancia amara che la rende morbidissima.

Profumatissimo e delicato sulla pelle, questo gel doccia risveglia i sensi e ha un effetto energizzante, regalando una carica di energia sotto la doccia. La sua formulazione contiene attivi idrabronze, un complesso di agenti protettivi e idratanti che nutrono al massimo la pelle. L’aloe vera inoltre dona freschezza e morbidezza, oltre ad una idratazione maxi.

Chi l’ha provato afferma che questo bagnoschiuma lascia la pelle profumata e morbidissima, senza lavare via l’abbronzatura. Il profumo è gradevole e dopo la doccia la pelel è rigenerata, più bella e con un colorito stupendo. Il costo? Su Amazon paghi meno di 4 euro con lo sconto del 13%. Un prezzo piccolo per un prodotto di cui non potrai più fare a meno!

Come lavarsi per non perdere l’abbronzatura

Diciamo la verità: l’abbronzatura è favolosa. Il glow della pelle che otteniamo durante l’estate è così bello che vorremmo averlo per tutto l’anno. Purtroppo però una volta terminate le vacanze, al ritorno in città, dopo poche settimane la tintarella tende, inevitabilmente, a sparire. Niente paura però, esistono diversi segreti per prolungare l’abbronzatura a lungo, godendosi la sua bellezza.

Per prima cosa cerca di usare un bagnoschiuma che non lava via l’abbronzatura, facendola durare. Scegli in questo caso un prodotto specifico, come il gel doccia di Bilboa all’arancia amara, che ti aiuterà a non lavare via la tintarella, preservandola grazie ad una serie di ingredienti attivi che nutrono, idratano e leniscono, svolgendo un’azione antiossidante sull’epidermide.

Un ruolo fondamentale è rivestito anche dall’esfoliazione. Molte persone sono convinte che usare uno scrub sia controindicato perché esfoliando la pelle si elimineranno i melonociti che sono cellule superficiali. In realtà se non effettui lo scrub le cellule morte tenderanno ad accumularsi sulla superficie della pelle, creando un effetto opaco e spegnendo totalmente l’abbronzatura.

Scegli un prodotto delicato e con microgranuli, evitando di massaggiare con troppa forza ed effettuando l’esfoliazione solamente una volta alla settimana. Non dimenticare poi l’idratazione. La secchezza e la disidratazione infatti sono nemici di un’abbronzatura che dura a lungo. Applica con costanza una crema idratante e nutriente, e non dimenticare mai il doposole per lenire la pelle. Quest’ultimo prodotto infatti si può utilizzare anche quando si è a casa e le vacanze sono finite per prolungare l’abbronzatura.

Infine evita alcuni errori. Non fare docce con acqua troppo calda, inoltre evita di fare il bagno nella vasca da bagno. Se resti a mollo per tanto tempo infatti potresti favorire la disidratazione della pelle. Punta piuttosto su docce veloci con l’acqua fredda oppure tiepida.

