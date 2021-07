Doposole per il corpo: i migliori da provare quest’estate

editato in: da

Dopo una giornata sotto i roventi raggi solari delle vacanze estive è importantissimo applicare uno dei migliori doposole per il corpo. Oltre ai rimedi naturali doposole è possibile scegliere fluidi, gel, creme, spray o burri (la texture dipende solo da te) che permettono di calmare le pelli più stressate e arrossate dando immediato sollievo ed eliminando il dolore cutaneo.

Non solo, i migliori doposole presenti sul mercato permettono di aggiungere la giusta idratazione, maggiore rispetto alle classiche creme corpo, necessaria per ristabilire il giusto bilanciamento di acqua negli strati più superficiali della cute. A base di aloe vera, olio di Monoi, burro di karitè, Vitamina E e non solo: ecco una lista dei must have a tema doposole dedicati al corpo per un’abbronzatura in salute e prolungata anche per i prossimi mesi.

PUPA, spray doposole invisibile multifunzione

Il caldo non è un grande alleato della body routine e scegliere consistenze leggere è il modo migliore per coccolare il proprio corpo. Immancabile, quindi, lo spray doposole invisibile ad asciugatura immediata di Pupa Milano che rinfresca e attenua i rossori ripristinando la corretta idratazione. Il plus è il Sun Optimizer che fissa e mantiene l’abbronzatura a lungo, stimolando la produzione di melanina.

Panarea, after sun

Una crema che idrata e allo stesso tempo permette di contrastare l’azione dei radicali liberi: è il doposole Panarea After Sun pensata per il corpo, ma anche per il viso. Merito anche dello Squalano Vegetale e del Burro di Karitè che svolgono un’azione anti-age e idratante allo stesso tempo. da applicare sulla pelle asciutta, ma anche come maschera stendendone uno strato più corposo per 10 minuti. Fondamentale, poi, la formula reef-safe pensata per rispettare mari, oceani e coralli.

L’Occitane, Trattamento doposole Verbena Cactus

Una fragranza unica, che associa la verbena e il cactus per un doposole in formula gel granitè che si assorbe sulla pelle dopo l’esposizione al sole e dona una sensazione di freschezza e idratazione. Un must have per lenire anche le pelli più delicate e stressate dai raggi UV.

Lierac, Latte doposole riparatore reidratante anti-età

I raggi solari sono responsabili dal fotoinvecchiamento e scegliere un doposole pensato appositamente è una soluzione da non sottovalutare. Il latte doposole di Lierac oltre a un piacevolissimo effetto freddo immediato, ripara la pelle grazie all’estratto di Amamelide mentre la sinergia di Omega-3, l’olio d’avocado, acido ialuronico e di un peptide attivatore d’abbronzatura permette di ottenere un’abbronzatura sublimata, senza irregolarità o macchie solari.

Diego dalla Palma, O’Sole Mio

Non c’è crema doposole più patriottica del fluido O’Sole Mio di Diego dalla Palma. Ma oltre al nome evocativo c’è di più: estratto di liquirizia, monoi di Tahiti e burro di karitè sono la formula perfetta per alleviare e idratare le pelli aggredite dal sole prevenendone la desquamazione.

Korff, Balsamo Doposole Idratante Restitutivo

Un’emulsione soffice e cremosa dalla texture fresca e piacevole da applicare anche dopo una giornata sotto i raggi solari. Il balsamo Korff è caratterizzato da una formulazione innovativa, con DNA-Safe Complex e oli vegetali, che oltre a preservare la bellezza della pelle, previene l’invecchiamento cutaneo e nutre in profondità i tessuti fotodanneggiati.

A-DERMA PROTECT, Latte Ristrutturante Doposole

A base di acido ialuronico e Olio di Plantule d’Avena Rhealba®. Questo doposole di A-Derma unisce un alto potere idratante che permette di riequilibrare la perdita d’acqua all’azione sugli effetti ossidanti ad effetto ritardato, evitando così il processo di invecchiamento cutaneo. Un vero e proprio latte ristrutturante

AR Cosmesi, FisioSunSkin Doposole

Aloe vera, camomilla, malva, mentolo, melissa, Vitamina E, olio di cocco, olio di albicocca, olio di jojoba, allantoina, amamelide, monoi de Tahiti: sono i protagonisti del doposole di AR Cosmesi da applicare per una coccola morbida e cremosa che, allo stesso tempo, lenisce e rinfresca.

Honieh, BAE OIL

Una miscela di olio naturale di noci e semi tra cui mandorla, girasole e avena, estratto di Aloe Barbadensis e olio di Argan: un mix purissimo perfetto per idratare e coccolare dopo una giornata sotto il sole. Il Bae Oil di Honieh è un olio dalla texture secca e leggera, che ti donerà un finish glowy perfetto per le sere d’estate.