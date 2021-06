Tornare insieme dopo un rottura: pro e contro

editato in: da

Le nonne parlavano di “minestra riscaldata”. E non la ritenevano una buona idea…

Tornare insieme dopo essersi lasciati può, infatti, essere una vera e propria scommessa. Ci sono coppie che ci hanno provato e hanno scoperto un nuovo, esaltante modo di stare insieme. Altre, invece, non hanno avuto successo e questa decisione ha portato ad un mezzo disastro emotivo.

Tornare con l’ex? Un’idea giovane

Di certo il ritorno di fiamma con l’ex pare essere un’idea non così rara. Infatti, secondo uno studio pubblicato sul Journal of Adolescent Research, sono proprio i più giovani a volerci riprovare, esattamente in una percentuale del 50%.

Che si voglia chiamare entusiasmo o amore per il rischio, sicuramente le ragazze e i ragazzi ci riprovano molto più spesso di quanto si pensi. E anche contrariamente a quella che potrebbe essere la credenza più comune. Infatti, si potrebbe pensare che sia più frequente il tentativo di tornare con l’ex nelle coppie più mature, che magari hanno difficoltà a ripensare la vita senza il partner o la partner.

Invece, a sorpresa, ecco che i più giovani sembrano essere i più testardi.

Tornare insieme dopo una rottura: i pro

Sull’onda dell’ottimismo, iniziamo valutando i possibili vantaggi di un ritorno di fiamma.

Ci si conosce già bene – Sapere molte cose l’uno dell’altro è un’arma a doppio taglio. Da una parte conoscere le rispettive abitudini, i gusti, le qualità e i difetti, può rappresentare un grande vantaggio. Una fatica in meno rispetto alle relazioni nuove. Ma, allo stesso tempo, può togliere mordente all’inizio: infatti, uno degli aspetti più eccitanti di una relazione è proprio scoprire l’altro. Diciamo, un pro che diventa contro se si è in una fase della vita in cui si ha voglia di esplorare nuovi orizzonti.

Tornare insieme dopo una rottura: i contro

Passiamo ora agli svantaggi dei ritorni di fiamma. Sconsigliati il più delle volte, questi tentativi di riconciliazione possono effettivamente nascondere alcune insidie e portare a esiti non proprio favorevoli.