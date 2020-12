Bianca Guaccero con la figlia Alice: la dedica su Instagram è dolcissima

editato in: da

Bianca Guaccero ha pubblicato su Instagram una foto dolcissima in compagnia della figlia Alice: la storia, condivisa sul suo account, mostra la conduttrice che tiene tra le braccia la sua piccola, mentre si scambiano un tenero bacio.

A corredo della foto, poche parole, ma che esprimono tutto l’amore di una mamma: “Love is…“, perché alla fine basta poco per essere felici, quando tra le braccia si ha il dono più grande che la vita possa fare.

La bimba è nata nel 2014, dal matrimonio tra Bianca e il regista e produttore Dario Acocella, che si è concluso ormai da tempo. Un rapporto durato quattro anni e che non è stato seguito da altre storie importanti: “Capirò di aver trovato l’amore, quando non mi sentirò più sola – aveva scritto di recente la Guaccero sempre su Instagram – Anche se sola ce la faccio. Che poi non è vero che ce la faccio sempre”.

La presentatrice aveva parlato della maternità in un recente intervista a Today: “Con lei sono felice di ritornare anche bambina. Ci gioco molto, ma parliamo anche tanto. La sera nel letto ci facciamo delle grandissime chiacchierate, mi racconta cosa ha fatto a scuola, mi chiede perché una bambina si è comportata in quel modo o in un altro. Le dico sempre quello che penso, la verità, magari con un linguaggio più morbido”.

Sembra che la conduttrice di Detto Fatto stia ritrovando pian piano la serenità: per Bianca infatti non è stato certo un periodo semplice, dopo la bufera scatenata dal tutorial “Come fare la spesa sui tacchi” diventato tristemente famoso. L’episodio aveva portato alla sospensione del programma, ma dopo qualche settimana la Guaccero è tornata in onda, determinata a non commettere più errori e a portare allegria e spensieratezza nelle case degli italiani.

Per questo, sempre sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha deciso di pubblicare uno scatto per augurare buone feste ai suoi fan. “Vi auguro di trovare non sotto l’albero, ma intorno all’albero tutto ciò di cui avete davvero bisogno… buon Natale!”, si legge nel post, dove Bianca appare bellissima con cappellino e un vestito rosso lungo a balze, mostrato anche nelle storie.