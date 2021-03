Maria Elena Boschi da piccola: Berruti commenta la foto tenerissima

editato in: da

Dopo un tuffo tra i ricordi del passato, Maria Elena Boschi ha voluto condividere con i suoi fan una foto proveniente dall’album di famiglia. Si tratta di un dolcissimo scatto che la ritrae quando era una splendida bambina, intenta probabilmente in qualche marachella. E naturalmente la reazione del suo fidanzato Giulio Berruti non si è fatta attendere.

“Ho ritrovato questa foto scattata da mio nonno in un vecchio album di famiglia” – ha scritto la Boschi a didascalia della tenerissima immagine, in cui la vediamo fare una buffa smorfia alla macchina fotografica – “Da bambina giocavo sempre con lui a nascondino, ci divertivamo tantissimo. Non posso non pensare a tutti quei nonni che oggi attendono con ansia di poter riabbracciare i propri nipoti”.

Maria Elena Boschi, che nella foto ha un visino da piccola birbantella, è tornata così indietro nel tempo ai suoi più bei ricordi d’infanzia, pensando nel contempo a chi oggi sta vivendo con maggiore difficoltà un periodo storico caratterizzato da rigide misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza sanitaria. Tuttavia, quello che sprigiona dallo scatto è solo amore: in effetti, sono tantissimi i commenti dei suoi follower che hanno apprezzato il suo desiderio di condividere pubblicamente un piccolo sprazzo della sua vita privata.

Tra i tanti, non poteva mancare Giulio Berruti. L’attore ha commentato con una sola parola: “Mia”, alla quale la Boschi ha dato risposta pubblicando un cuoricino. La loro relazione sembra andare a gonfie vele, e questo tenero scambio di effusioni via social ne è solo una delle tante dimostrazioni. Maria Elena e Giulio hanno iniziato a frequentarsi la scorsa estate, e a quanto pare sono bastati pochi mesi per far sì che il loro flirt diventasse qualcosa di serio. Si vocifera che i due abbiano già affrontato un passo importante, quello della convivenza, e che ben presto potrebbero rendere ufficiale la loro unione.

Matrimonio in vista, per i due innamorati? Al momento si tratta solo di indiscrezioni, anche se ci sono già diversi indizi su un presunto fidanzamento. Quel che è certo è che Giulio Berruti ha davvero un grande desiderio di mettere su famiglia. In un’intervista a Verissimo, l’attore aveva svelato: “Arrivo da una famiglia molto unita. Vorrei tanti figli, tra noi ne abbiamo parlato e poi si vedrà”.