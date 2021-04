Detto Fatto, Bianca Guaccero ancora positiva non torna in studio

editato in: da

Bianca Guaccero spegne 40 candeline, carriera, vita privata e figlia

Bianca Guaccero è ancora positiva al Covid per questo non tornerà molto presto a Detto Fatto. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice che ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram. Bianca ha spiegato d essersi sottoposta a un tampone risultando “debolmente positiva”. Proprio per questo non sarà presente nello studio dello show di Rai Due, continuando a condurre da casa.

Su Instagram, dove ha moltissimi follower che le scrivono, la Guaccero ha pubblicato un aggiornamento riguardo il suo stato di salute. Non ha nascosto la sua amarezza e la volontà di tornare presto a riabbracciare il suo gruppo di lavoro dopo un lungo periodo di isolamento. “Ragazzi ho ricevuto l’esito del tampone questa mattina, sono ancora “debolmente positiva”! – ha scritto -. Speriamo nella prossima settimana! Vvb e grazie per l’affetto che sempre mi dimostrate, mi avete fatta sentire meno sola in questo momento particolare. Non solo per la malattia, ma anche per la mente, il cuore…grazie a tutti davvero. Ci vediamo alle 15:15 direttamente da casa mia!”.

Lo scorso lunedì 12 aprile, Bianca Guaccero era intervenuta in collegamento a Detto Fatto annunciando di essere risultata positiva: “Non so come sia potuto accadere – aveva confessato -, nonostante io sia stata molto attenta, purtroppo ha preso anche me. Sono a casa, ieri mi sono svegliata con un pochino di febbre e un pochino di tosse. Ho fatto un primo tampone rapido e sono risultata positiva, stasera aspetto il risultato del molecolare. Purtroppo l’ho beccato anche io. Dico a tutti di stare attenti. Non bisogna mai abbassare la guardia perché io non so veramente come sia potuto succedere”.

Attrice, cantante e presentatrice, la Guaccero è alla guida di uno dei programmi più amati di Rai Due. Approdata nello show dopo l’addio di Caterina Balivo, Bianca ha saputo trasformare Detto Fatto costruendolo su di sè. Oggi può contare su un gruppo di lavoro molto affiatato e apprezzato composto da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Giampaolo Gambi.