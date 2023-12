Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Prima che il cuore di Kate Middleton battesse per il Principe William, vi fu un altro uomo che seppe catturare la sua attenzione durante gli anni universitari: Rupert Finch. Nonostante la loro relazione sia stata breve e meno conosciuta al grande pubblico, Finch ha guadagnato una certa notorietà grazie alla sua apparizione nella sesta stagione della serie televisiva The Crown. Andiamo quindi alla scoperta di Rupert Finch, l’ex fidanzato di Kate Middleton, esplorando la loro storia d’amore e il legame che ancora oggi persiste tra loro.

Chi è l’ex fidanzato di Kate Middleton

La vita di Kate Middleton avrebbe potuto prendere una direzione completamente diversa se non avesse sposato il Principe William. Immaginate una Kate Middleton che, anziché diventare Duchessa di Cambridge, si trova a vivere una vita più riservata, ma altrettanto elegante e raffinata, nell’alta borghesia britannica. Potremmo vederla risiedere in una vasta tenuta nella pittoresca campagna inglese, immersa nel verde lussureggiante, circondata da cani e, nonostante la sua allergia, forse anche da qualche cavallo. La sua giornata tipo potrebbe alternare momenti di tranquillità domestica a quelli sociali. Immaginiamo i suoi pomeriggi trascorsi in compagnia di tre o quattro bambini, felici e liberi di giocare all’aperto, esplorare la natura, e partecipare ai tipici afternoon tea, una tradizione imprescindibile per l’aristocrazia britannica.

La Kate Middleton di questa realtà alternativa sarebbe una figura conosciuta, ma non troppo in vista, nell’alta società. La vedremmo partecipare a matrimoni importanti e altri eventi dell’élite, catturando l’attenzione dei media con la sua eleganza naturale e la sua compostezza. Potrebbe occasionalmente comparire in qualche articolo di Tatler, la rivista che riflette lo stile e le tradizioni dell’aristocrazia britannica. Le occasioni mondane non le mancherebbero: da Ascot a partite di polo, fino a pomeriggi di relax in lussuose piscine della upper class. Anche Wimbledon potrebbe essere un appuntamento fisso nel suo calendario, dove la troveremmo seduta, con discrezione, a una certa distanza dalla Royal Box, godendosi le partite in modo più riservato.

Fonte: IPA

E se quindi il suo compagno di vita non fosse William ma bensì Rupert Finch? Un collegamento interessante, e ovviamente non un nome a caso, considerando che nel passato di Kate è stato davvero investito dalla presenza di Finch. Ecco quindi che la loro storia inizia all’Università di St. Andrews, dove Finch, all’epoca studente all’ultimo anno, incontra una giovane Kate, fresca di primo anno. La loro relazione, seppur durata non tantissimo, secondo quanto riportato da Tatler, ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di entrambi. Finch, laureatosi poi in legge al College of Law a Guildford, ha intrapreso una carriera di successo come avvocato presso uno studio legale a Londra. La sua presenza al matrimonio reale di Kate con il Principe William nel 2011, insieme ad un altro ex fidanzato di Kate, Willem Marx, testimonia la natura amichevole del rapporto che ancora persiste tra loro.

La vita di Rupert Finch ha preso una svolta romantica nel 2013, quando ha sposato Lady Natasha Rufus Isaacs, una nobildonna inglese e fondatrice della casa di moda Beulah London, molto apprezzata dalla stessa Kate Middleton. La donna è di sangue blu, a differenza di Kate. Si tratta, infatti, della figlia di Simon Rufus Isaacs, quarto marchese di Reading, e Melinda Victoria Rufus Isaacs. Oggi, Rupert e Natasha, hanno tre figli: Georgia, Cienna e India. La scelta del nome India per la loro ultima nata, come rivelato in un’intervista a Hello!, è un omaggio alle origini del marchio Beulah e alla sua missione sociale.

Fonte: IPA

The Crown 6, la trama della seconda parte

La seconda parte dell’ultima stagione di The Crow si apre con l’Inghilterra catturata dalla “Willsmania”, con il principe William, 15 anni, che risveglia l’interesse del pubblico dopo il lutto per Diana. Tuttavia, William è inquieto e in conflitto con suo padre Carlo, accusandolo di aver trascurato Diana e di aver contribuito alla sua solitudine. Questa tensione viene in parte risolta dall’intervento del Principe Filippo. Intanto, la Regina Elisabetta, ancora alle prese con le critiche per il suo silenzio dopo la morte di Diana, dialoga con Tony Blair, il quale aveva orchestrato il funerale. Nonostante le pressioni per fare dei tagli e concessioni, Elisabetta si rifiuta di ridimensionarsi. Inoltre, mostra una certa soddisfazione nel vedere Blair perdere popolarità. Elisabetta inoltre affronta una crisi esistenziale, temendo un fallimento del suo Giubileo d’Oro. Trova conforto pensando a William, prossimo all’università, e al ruolo marginale di Harry.

In tutto ciò a St Andrews, una giovane Kate Middleton, un tempo fan del principe, inizia a frequentare l’università. Inizialmente disgustata da William dopo una sua sfuriata, Kate cambia idea e si avvicina nuovamente a lui quando lui minaccia di lasciare la scuola. In The Crown 6, viene mostrata la famosa sfilata di beneficenza dove Kate, consapevole della presenza di William, indossa un abito trasparente che cattura l’attenzione del principe.