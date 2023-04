“The Crown 6”, William e Kate mano nella mano: le prime foto

Fonte: Ufficio Stampa Netflix William e Kate in "The Crown 6"

Che la famiglia reale sia d’accordo o meno, è in arrivo la sesta stagione di The Crown, la serie Netflix – adorata da milioni di spettatori in tutto il mondo – che narra la storia della dinastia britannica: dalla salita al trono della Regina Elisabetta fino al matrimonio tra il principe William e Catherine Middleton.

La sesta, e ultima, stagione, rilasciata entro la fine del 2023, sarà dedicata proprio alla coppia reale più popolare del momento e racconterà la nascita e il crescere della storia d’amore tra l’erede al trono e la giovane Kate. Le prime foto dal set lasciano presagire puntate particolarmente romantiche, che faranno sognare tutti i fan della Royal Family.

The Crown 6: arrivano Kate e William

Al centro della stagione finale di The Crown ci sarà un nuovo decennio della storia del regno, quello che vede il Principe William cominciare gli studi presso l’Università di St. Andrews, allontanatosi per un po’ da Buckingham Palace, nel tentativo di provare a condurre un’esistenza normale, da studente qualunque. Allo stesso ateneo, proprio in quegli anni, si iscriverà anche Catherine Middleton, giovane figlia della borghesia inglese che conquisterà il cuore dello scapolo d’oro d’Inghilterra.

La serie Netflix racconterà i primi momenti dell’innamoramento e ci si chiede quanto la storia sarà romanzata o quanto, al contrario, darà adito ai rumors che vedono la madre di Kate fare carte false per far sì che la figlia maggiore finisca proprio nella stessa università del principe, tessendo le trame di un’ambiziosa ascesa al potere della famiglia Middleton.

Le riprese sono state effettuate proprio negli edifici della St. Andrews, in Scozia, che fecero da cornice al colpo di fulmine tra Kate e William, scoccato ormai vent’anni, un matrimonio e tre figli fa. Comparso, tra gli altri, anche un divertente scatto che vede i due attori interpreti della coppia reale in posa di fronte al Northpoint Cafe di St. Andrews che, stando all’insegna in bella mostra in vetrina, pare essere il luogo “dove Kate ha incontrato Wills”.

The Crown 6: i giovani interpreti di Kate e William

L’oneroso e onorevole compito di dar volto a William e Kate spetta a due giovanissimi attori esordienti: Ed McVey, 23 anni, e Meg Bellamy, appena 19enne. La somiglianza è notevole e, a guardare le prime immagini dal set, il giovane McVey sembra essere in grado di rappresentare bene lo sfaccettato carattere di William, mostrato come un giovane e spensierato innamorato, ma anche come un figlio alle prese con problematiche familiari fuori dal comune.

I panni di Kate Middleton saranno indossati da Meg Bellamy, che ha ottenuto il ruolo subito dopo aver mandato un video per il provino. La scelta di Bellamy, inizialmente, non aveva convinto i fan, scettici di fronte alla non palese somiglianza tra l’attrice e la Duchessa. Chissà se, una volta arrivata sugli schermi, la giovane attrice riuscirà a conquistare la benevolenza dei fan.

In The Crown 6 ci sarà anche Harry, ma non Meghan

L’ultima stagione di The Crown sarà ambientata negli anni ‘2000. Il principe Harry sarà dunque presente, e interpretato da Luther Ford, mentre non comparirà – per questioni cronologiche – la sposa Meghan Markle. La produzione pare non voler correre il rischio di addentrarsi nelle vicende odierne della Royal Family, alle prese con scandalosi memoir e ripicche interne – come, ad esempio, l’assenza della stessa Meghan all’incoronazione di Re Carlo – e chi può dargli torto.