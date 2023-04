Meghan Markle torna in pubblico dopo il caos Incoronazione. E rifiuta Harry

Fonte: IPA Carlo e Camilla si muovono solo così: le carrozze dell’Incoronazione

Meghan Markle è tornata in pubblico dopo un lungo periodo d’assenza e lo ha fatto insieme a suo marito Harry. La Duchessa di Sussex è apparsa entusiasta e sorridente, ma non appena è finita nel mirino della kiss cam ha rifiutato di baciare il Principe per non comparire sul grande schermo di fronte a 20000 spettatori, tra cui Kim Kardashian, Adam Sandler e Sean “Diddy” Combs. I Duchi hanno portato lo staff di Archewell a vedere i Los Angeles Lakers, che hanno battuto i Memphis Grizzlies nella quarta partita dei playoff NBA. E, nonostante l’apparente serenità, le polemiche sulla loro presenza all’Incornazione di Carlo non si placano.

Meghan Markle torna in pubblico e snobba Harry

Per la partita di pallacanestro, Meghan Markle ha scelto di indossare un completo smart casual in lino rosa corallo da circa 1250 euro, abbinato al nuovissimo taglio di capelli scalato extra liscio che ha mostrato nel suo intervento a sorpresa per Misan Harriman – fotografo al quale ha affidato il primo scatto ufficiale di Lilibet Diana – che stava per tenere un TED Talk.

La complicità con il Principe Harry è evidente, almeno fino a quando l’attenzione non è completamente su di loro e richiamata dall’obiettivo della kiss cam. A quel punto, l’atteggiamento della Duchessa cambia e afferra per il braccio il marito, spostandosi da lui quasi imbarazzata. Harry non sembra però fare caso al rifiuto, rispondendo con una smorfia comica, tra stupore e (forse) divertimento.

L’uscita di Meghan Markle e Harry è sicuramente straordinaria, dal momento che la Duchessa non si era più vista spesso in pubblico dopo l’uscita di Spare, il memoir che il Principe ha scritto per raccontare la sua vita e la sua verità. Dal canto suo, l’ex attrice di Suits non ha voluto commentare i contenuti del volume, seguendo – in un certo senso – la linea della Famiglia Reale. Aveva però parlato, e diffusamente, nella serie per Netflix Harry & Meghan che – a grandi linee – riprendeva l’ultima parte di Spare, quella precedente al Megxit di gennaio 2020.

La sua verità sull’Incoronazione

Com’è ormai noto, Meghan Markle non prenderà parte alla cerimonia di Incoronazione di Re Carlo e della Regina Consorte Camilla, in programma all’Abbazia di Westminster per il 6 maggio. Entrambi sono stati invitati ma lei non sarà presente e resterà in California con Archie e Lilibet. Harry invece ci sarà ma il suo posto non sarà di certo accanto ai Reali. Sembra infatti che il Duca di Sussex sia stato retrocesso di ben 10 file, molto lontano – quindi – dalla Famiglia Reale.

La Duchessa è però intervenuta per smentire alcune indiscrezioni comparse sul Daily Telegraph, secondo le quali avrebbe rifiutato di partecipare all’Incoronazione perché insoddisfatta dalle condizioni poste da Re Carlo. Meghan Markle ha respinto al mittente ogni accusa, attraverso il suo portavoce, sulle colonne di Hello!: “La Duchessa di Sussex sta vivendo la sua vita nel presente, senza pensare a quanto accaduto due anni fa o alle conversazioni di quattro anni fa. Qualsiasi altra dichiarazione è falsa e francamente ridicola. Incoraggiamo i media scandalistici e vari corrispondenti Reali a fermare l’estenuante circo che solo loro stanno creando”.

Un nuovo e velato affronto nei confronti di Re Carlo, che non viene mai nominato. Una cosa è certa: Meghan Markle non sarà presente all’Incoronazione come invece ha fatto per il Giubileo di Platino della Regina. In quell’occasione, la Regina ebbe modo di vedere per la prima e ultima volte l’unica pronipote che porta il suo nomignolo, quello che la Sovrana riservava solamente agli affetti più cari.