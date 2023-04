Incoronazione, Meghan Markle non ci sarà: il vero motivo rivelato da un amico

Fonte: IPA Meghan Markle diserta l'incoronazione di Re Carlo

Meghan Markle non parteciperà all’incoronazione di Re Carlo, e un amico ha svelato alla rivista People il vero motivo. La notizia che il Principe Harry avrebbe partecipato alla cerimonia del 6 maggio senza sua moglie ha fatto molto parlare. Buckingham Palace ha annunciato la scorsa settimana che la Duchessa di Sussex rimarrà in California con i figli della coppia, il Principe Archie e la Principessa Lilibet, mentre Harry sosterrà suo padre nel grande giorno a Londra. Si dice che Re Carlo sia contento che suo figlio sia lì, ma la tanto attesa riconciliazione con la Famiglia Reale sembra ancora lontana.

Meghan Markle, perché non parteciperà all’incoronazione di Re Carlo

Con il quarto compleanno del Principe Archie che cade lo stesso giorno dell’incoronazione di Re Carlo, Meghan Markle ha avuto la scusa perfetta per restare a casa per festeggiare con lui e la sorellina, la Principessa Lilibet, di 22 mesi. Secondo la biografa reale Sally Bedell Smith, è stato un compromesso perfetto, affinché la Duchessa di Sussex avesse la possibilità di non partecipare alla cerimonia. Un modo elegante per sviare da questo gravoso impegno.

Infatti, secondo un amico vicino alla coppia, che ha parlato della scelta di Meghan di non partire alla volta di Londra, sarebbero ben altri i motivi, e non il compleanno di suo figlio (che si può festeggiare ovunque): “Ha dovuto subire un forte contraccolpo, in particolare dalla stampa, durante il funerale della Regina Elisabetta e nei mesi successivi. Il continuo attacco ha giocato un ruolo significativo nella sua decisione di non andare.”

“Meghan vorrebbe essere presente per sostenere suo suocero – continua la fonte che ha parlato con la rivista People – ma al tempo stesso è stanca di ciò che subisce ogni volta”. Una scelta che non ci stupisce, insomma, conoscendo i precedenti, e che era nell’aria sin dall’inizio. Infatti, se sarebbe risultato davvero strano se Harry non avesse sostenuto suo padre, l’assenza di Meghan l’avevamo prevista.

Nonostante i rapporti della Markle con Re Carlo siano partiti nel migliore dei modi, con quel famoso gesto di accompagnarla all’altare, e siano positivi ancora oggi, le tensioni all’interno della famiglia sono cresciute via via, portando infine all’annuncio del 2020 di Meghan e del Principe Harry di ritirarsi dai loro ruoli reali.

Harry da solo a Londra: sale la tensione

Il Principe Harry, dunque, sarà solo a Londra, e questo non deporrà a suo favore. Già nel mese di marzo, quando, per seguire una causa legale, si trovava nella Capitale, non ci sono stati contatti e incontri con Carlo o William. Ora, all’incoronazione di suo padre, sarà solo contro tutti. La spaccatura in corso tra il Duca di Sussex e la sua famiglia non sembra sanarsi, e probabilmente neanche questa sarà l’occasione giusta per chiarire con suo fratello.

“Le cose sono tese” racconta un insider da Palazzo. Harry e William litigano ormai da anni, Carlo si trova nel mezzo, e nel frattempo deve far rispettare la Corona, e deve far fronte alle accuse di suo figlio, che pare lo abbiano addolorato pesantemente. Insomma, si tratterà di una cerimonia ad alto tasso emotivo, non solo per l’incoronazione in quanto tale, ma anche per la vicinanza forzata tra vari membri della famiglia.