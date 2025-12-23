Il 23 dicembre l'ultima puntata del 2025 de Il Paradiso delle Signore e la Rai annuncia una gradita sorpresa per tutti i fan della serie

Vanessa Gravina, Il Paradiso delle Signore

Quest’anno le vacanze natalizie saranno un po’ più lunghe del solito per Il Paradiso delle Signore. Il particolare posizionamento di Natale e Capodanno, caduti a metà settimana, ha infatti determinato uno stop più prolungato per la celebre fiction daily del pomeriggio di Rai 1. L’ultima puntata del 2025 andrà in onda martedì 23 dicembre, mentre il pubblico dovrà attendere fino a gennaio per immergersi nuovamente tra le vicende e i segreti del grande magazzino più amato d’Italia.

Quando torna in tv Il Paradiso delle Signore 10

Per sapere di più della vendetta della Contessa Adelaide, uno dei personaggi più amati della serie, toccherà attendere il prossimo lunedì 5 gennaio 2026. Per quel giorno è previsto il ritorno de Il Paradiso delle Signore in tv.

La pausa natalizia, più lunga del solito, diventa dunque anche un’opportunità per gli spettatori di vivere il Paradiso “a distanza”, riflettendo sulle scelte dei personaggi e immaginando le mosse future.

C’è chi sogna un ritorno di fiamma tra Marcello e Adelaide, chi una passione travolgente tra Irene e Johnny e chi attende con curiosità di scoprire come le altre trame, dai rapporti professionali all’amicizia tra le Veneri, evolveranno nel 2026.

Il Paradiso delle Signore, su RaiPlay lo speciale di Natale

E chi non riesce a stare troppo tempo lontano da Il Paradiso delle Signore può consolarsi con RaiPlay. Sulla piattaforma streaming della Rai sono disponibili tutti gli episodi della serie. Dalla primissima puntata con Giuseppe Zeno, Giusy Buscemi e Alessandro Tersigni, quando la fiction veniva trasmessa in prime time prima di passare alla formula daily.

Ma su RaiPlay c’è anche una sorpresa speciale per tutti i fan: dal 23 dicembre è disponibile uno speciale dedicato alle festività, pronto a far vivere la magia delle feste direttamente dal grande magazzino milanese.

Anita, la figlia di Enrico Proietti, ormai di casa a Villa Guarnieri, e Teo, il figlio dello stilista Gianlorenzo Botteri, guideranno gli spettatori in un viaggio tra musica, allegria e la gioia dell’attesa, raccontando il Natale con la spontaneità e la curiosità tipiche dei più giovani.

Questo speciale non è solo un’occasione per rivivere le atmosfere festive, ma anche per riscoprire il cuore pulsante della soap: le storie dei personaggi che da anni accompagnano il pubblico tra le corsie e i saloni del grande magazzino, tra intrighi, amori, ambizioni e sogni da realizzare.

Attraverso lo sguardo di Anita e Teo, le emozioni delle feste si moltiplicano, trasformando episodi quotidiani in piccoli momenti di magia condivisa.

Il Natale de Il Paradiso delle Signore diventa così un racconto corale, dove la prospettiva dei più giovani illumina le relazioni tra i personaggi adulti, rendendo più vividi i legami, le tensioni e le gioie che da sempre caratterizzano la serie. Le luci, i regali, le musiche e l’attesa dei momenti speciali si intrecciano con le storie già conosciute, regalando una visione diversa e coinvolgente della Milano di metà anni Sessanta.

Dal 24 dicembre il grande magazzino chiuderà temporaneamente i battenti, per riaprire lunedì 5 gennaio, regalando agli spettatori il ritorno in concomitanza con l’Epifania, momento simbolico di chiusura delle festività e di nuovi inizi.

Fino ad allora, il pubblico potrà lasciarsi trasportare dal fascino dello speciale su RaiPlay, riscoprendo il Natale attraverso occhi innocenti, sorrisi autentici e la magia delle relazioni che rendono Il Paradiso delle Signore una delle fiction Rai più amate.

