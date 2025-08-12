Un posto al sole, stop ad Agosto: quando tornerà in onda la soap, lo spin off e tutte le novità

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Un posto al sole sole saluta i suoi fan e si prepara allo stop nel mese di Agosto. La pausa però non sarà lunghissima, la soap tornerà presto con tantissime novità e uno spin off particolarmente atteso dai fan.

Lo stop di Un posto al sole

La soap più amata e longeva della televisione italiana si prende uno stop che durerà ben due settimane. La 29esima stagione della fiction si è conclusa e per ritrovare i protagonisti riuniti al bar Vulcano bisognerà attendere ancora un po’. La serie infatti si fermerà per circa quindici giorni, tornando in onda il 25 agosto. La 30esima stagione d’altronde sarà ricca di novità e di colpi di scena. A Palazzo Palladini infatti arriverà Whoopi Goldberg. “Loro sanno che è un’idea folle, lo so anche io, ma è una cosa meravigliosa. Non vedo l’ora, sono emozionata. Il mio italiano non è perfetto ma troveremo un modo”, il commento dell’attrice premio Oscar dopo l’annuncio della sua partecipazione alla serie tv.

Fra le novità più attese anche lo spin off di Un posto al sole. I vertici Rai infatti hanno deciso di regalare ai fan di Upas uno spin off della serie durante le settimane di assenza e in attesa della nuova stagione. Si intitola Le storie di Un posto al sole ed è un viaggio fra le trame e gli intrighi delle stagioni passate. A guidare i telespettatori alla scoperta di queste storia sarà Rosa Picariello che è interpretata da Daniele Ioia. Direttamente dalla portineria di Palazzo Palladini, Rosa proporrà un recap di quanto accaduto nell’ultima stagione, ma svelerà anche dettagli inediti e approfondimenti.

Come è finito Un posto al sole

Le ultime puntate di Un posto al sole ci avevano lasciato con il fiato sospeso, fra rivelazioni e colpi di scena. Sono tantissime infatti le questioni rimaste in sospeso e che si risolveranno, probabilmente, con il ritorno della serie. Suspance soprattutto per la trama che coinvolge Viola, Damiano e Rosa, ma i telespettatori vorrebbero scoprire come andrà a finire anche la vicenda di Gianluca e cosa accadrà a Gennaro, ora che Marina ha creato un’alleanza con Antonietta.

In onda dal 1996, la serie Un posto al sole ha saputo conquistare il pubblico grazie a storie che parlano di verità e quotidianità. “Ci sono varie fasi – aveva spiegato qualche tempo fa a Today, Fabio Sabbioni, il produttore creativo di Fremanlte, società che produce la soap -. Innanzitutto vengono stabilite le vicende di ogni personaggio nell’arco di sei mesi o un anno circa. Si tratta di ipotesi che possono anche cambiare nell’arco del tempo. Il lavoro è svolto da un gruppo di scrittori composto da un head writer e quattro story editor che settimanalmente produce quello che noi chiamiamo preplot, una sorta di scaletta di quanto andrà in onda ogni settimana frutto di un brainstorming collettivo. Si lavora per blocchi, ogni blocco è composto da cinque puntate. A quel punto ogni storyeditor si prende la responsabilità di un blocco, poi affidato a vari storyliner, ognuno dei quali scrive una puntata per scene e imposta la scaletta ma senza dialoghi, limitandosi a indicare quello che i personaggi si diranno. Ogni puntata viene poi assegnata a un dialoghista che adatta tutto in forma di dialoghi e scrive le battute poi riportate su un copione”.