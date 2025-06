Whoopi Goldberg reciterà in Un posto al sole per festeggiare i 30 anni della soap

Getty Images Whoopi Goldberg

Qualcuno ha già parlato di “multiverso dei palinsesti Rai”. Ha sorpreso davvero tutti l’ultimo annuncio della tv di Stato: Whoopi Goldberg reciterà in Un posto al sole. No, non è uno scherzo ma un progetto che regalerà nuova linfa alla storica serie.

La Rai ha deciso di fare un regalo prezioso alla soap opera, tra le più amate nel Belpaese, che va avanti da ben trent’anni. E proprio per festeggiare questo importante traguardo potrà contare sull’esperienza e il talento di una delle attrici più amate e stimate di Hollywood.

Whoopi Goldberg nel cast di Un posto al sole

Nel corso della presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026 è arrivata a sorpresa la notizia dell’aggiunta di un nuovo membro al cast di Un posto al Sole: Whoopi Goldberg, vincitrice di premi come Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. L’attrice conosciuta e amata dal pubblico per la saga di Sister Act o per il suo ruolo nell’indimenticabile film Ghost, è la new entry del daily drama di Rai 3.

Durante la conferenza stampa, è stato trasmesso un video messaggio proprio della Goldberg che non ha nascosto l’entusiasmo per questa nuova sfida: “Non vedo l’ora, sono emozionata. So che il mio italiano non è perfetto, ma ci siamo riusciti. Ciao. Ci vediamo in tv”, ha dichiarato.

La notizia ha sorpreso tutti anche perché non sarà un cameo com’è accaduto negli anni con altre celebrities. L’attrice avrà un ruolo definito che è attualmente in fase di scrittura, quindi è in piena evoluzione, e che molto probabilmente non vedremo su Rai 3 prima del 2026.

Ciò che è stato anticipato è che la storyline del personaggio che interpreterà nella longeva soap italiana avrà un taglio mistery. Inoltre, ci sarà un coinvolgimento sentimentale con uno dei protagonisti storici di Un posto al sole.

L’amore di Whoopi Goldberg per l’Italia

È la prima volta che Whoopi Goldberg lavorerà in Italia anche se non ha mai nascosto la sua passione per il Belpaese. L’attrice classe 1955 ha addirittura acquistato una villa a Stintino, in Sardegna.

Ha anche definito i sardi migliori degli americani: “Non hanno troppe stronzate a cui pensare, come da noi. Noi americani siamo stressati, al punto che la gente cammina sempre arrabbiata, spesso camminiamo tenendo le mani chiuse a pugno”.

In Sardegna, invece “non c’è puzza nell’aria, non ci sono schifezze nel cibo – ha detto la Goldberg -. I nostri modi di fare invece, non sono sempre i migliori. Stiamo iniziando a riconoscere che stiamo mangiando cibo che contiene cose che non sappiamo pronunciare. Non mettete in bocca cose di cui non sapete pronunciare il nome”.

Da qualche tempo si è spostata in Sicilia, ad Ortigia, insieme al suo assistente Tom, che considera a tutti gli effetti la sua famiglia. “Io seguo Tom ovunque. Due inverni fa decisi che avrei trascorso il Natale con lui e il suo compagno, Salvo, in Sicilia. Lì abbiamo fatto passeggiate, incontrato gente, assistito a processioni… E in quel momento ho pensato: “È qui che sto bene”. Mi sentivo in mezzo alla vita. In Italia non ho paura. E non è lontana dall’Africa. Mi sento a casa qui. Al sicuro”, ha raccontato.