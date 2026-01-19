Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole: la data dell'esordio

La notizia è nota ormai da tempo, un premio Oscar sta per varcare la soglia del famoso Palazzo Palladini. Sta infatti per scoccare l’ora di Whoopi Goldberg a Un Posto al Sole. A partire dalla prossima settimana, l’attrice statunitense entrerà a far parte del cast della soap opera più longeva della televisione italiana. Interpreterà l’enigmatica Eleanor Price.

Un’operazione che giunge nel momento giusto, non a caso. Questo è infatti l’anno del trentennale della serie, andata in onda per la prima volta il 21 ottobre 1996. Un anniversario importante, celebrato con un colpo di scena dal sapore internazionale, che rilancia di colpo l’ambizione narrativa del prodotto

Quando arriva Whoopi Goldberg

Conosciamo la data del debutto di Eleanor Price, ovvero di Whoopi Goldberg: lunedì 26 gennaio 2026. Il suo ingresso in scena non passerà di certo inosservato all’interno della trama. Elegante, misteriosa e affascinata da Palazzo Palladini, la donna interagirà con Roberto Ferri e Marina Giordano.

Chiederà infatti loro d’aiutarla a trovare un alloggio stabile nello storico palazzo che affaccia sul golfo di Napoli. Raffaele Giordano si occuperà della sua accoglienza, mentre Roberto e Marina intuiranno subito il potenziale e i rischi connessi alla sua presenza.

Non si può infatti dire che Eleanor sia una semplice ospite. È una ricchissima cliente americana, che potrebbe giocare un ruolo chiave nel risollevamento delle sorti dei Campi Flegrei, ormai in ginocchio a causa della gestione di Gennaro Gagliotti.

Ogni grande chance, però, nasconde degli interrogativi. È nella tradizione della soap. Renato Poggi inizierà così a manifestare dubbi sulla reale buona fede della nuova arrivata. Ciò creerà tensioni destinate ad aumentare puntata dopo puntata.

Un evento storico

Non un cameo, dunque, per Whoopi Goldberg nelle trame di Un Posto al Sole. L’attrice è stata infatti coinvolta per un arco narrativo alquanto ampio, da ben venti episodi. Il suo impatto è però destinato a superare la sola storyline che le è stata destinata.

L’arrivo di una star di fama mondiale, per quanto da tempo non all’apice del successo, rappresenta un riconoscimento importante per la soap partenopea. Eleanor Price promette di essere un personaggio tutt’altro che secondario. Una donna carismatica, ambigua e ampiamente in grado di catalizzare l’attenzione e smuovere equilibri consolidati. Una “ciliegina sulla torta” che celebra il passato di Un Posto al Sole ma, soprattutto, ne rilancia il futuro. Con Whoopi Goldberg a Palazzo Palladini, nulla sarà più come prima.

Al tempo stesso, però, alcuni lamentano la poca ambizione di cinema e televisione nostrani. Invece di tentare di costruire un proprio star system, si va alla ricerca di stelle dalla luce un po’ annebbiata. Basti pensare a Kevin Spacey sul fronte televisivo e James Franco su quello cinematografico.