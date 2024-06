Primi verdetti per gli Europei 2024: la Germania salva la partita per un soffio mentre Report corre da solo per gli ascolti tv

Fonte: Ansa Sigfrido Ranucci

La fase a gironi degli Europei 2024 sta per concludersi e, dalla partita tra Germania e Svizzera è emerso uno dei primi e importantissimi verdetti di questa fase. Gli ascolti tv, poi, confermano che il calcio è ancora uno degli sport preferiti degli italiani che non mancano di seguirlo in televisione, mentre su Rai3 è andato in onda Report di Sigfrido Ranucci. Un’ottima stagione per lui che, nonostante tutti i clamorosi addii della Rai, ha continuato a lavorare a testa alta portando grandi risultati in una collocazione innaturale per il suo programma.

Ampio spazio è concesso all’informazione su Rete4 con la nuova puntata di Zona Bianca, condotta da Giuseppe Brindisi, mentre su Canale5 è andato in onda Segreti di Famiglia. Su Italia1, invece, abbiamo visto Il ricco, il povero e il maggiordomo. Ma chi ha vinto gli ascolti tv del 23 giugno? Difficile andare contro la partita di Euro2024, ma vediamo com’è andata.

Ascolti tv 23 giugno: Svizzera-Germania domina

Su Rai1 la partita per gli Europei 2024 Svizzera-Germania ha radunato 5.027.000 spettatori pari al 29,1% di share (primo tempo: 5.050.000 – 28,6%, secondo tempo: 5.005.000 – 29,7%; pre e post gara: 3.222.000 – 20,2%). Su Canale5 la dizi turca Segreti di Famiglia è stata la scelta di 1.862.000 spettatori pari al 12,9% di share.

Su Rai2 Il velo nuziale – Viaggio a Venezia ha ottenuto 765.000 spettatori (4,4%). Su Italia1 Il Ricco, il Povero e il Maggiordomo è stata la scelta di 928.000 spettatori con il 5,8% di share. Su Rai3 Report di Sigfrido Ranucci ha ottenuto un ascolto medio di 1.290.000 spettatori con il 7,6% (anteprima – dalle 20.58 alle 21.47 – a 1.078.000 e il 6,1%, Plus dalle 23.03 alle 23.23: 1.027.000 – 8%). Su Rete4 Zona Bianca con la conduzione di Giuseppe Brindisi viene visto da 693.000 spettatori con il 5,6% di share. Su La7 Propaganda Live – Best è piaciuto a 206.000 spettatori con l’1,6%. Su Tv8 Italia’s got talent Best Of ha fatto registrare 411.000 spettatori con il 2,8% (episodio in replica in seconda serata: 203.000 – 4.5%). Sul Nove Che Tempo Che Fa – Best Of con Fabio Fazio segna 270.000 spettatori con l’1,6% (presentazione di 8 minuti: 219.000 – 1,4%).

Access Prime Time, gli ascolti di domenica 23 giugno

Su Canale5 Paperissima Sprint raduna davanti al teleschermo 2.514.000 spettatori (14,9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha conquistato 1.033.000 spettatori (6,2%). Su Rai3 Illuminate arriva a 713.000 spettatori (4,5%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha convinto 692.000 spettatori (4,3%) nella prima parte e 790.000 spettatori (4,5%) nella seconda parte. Su La7 In Onda piace a 914.000 spettatori pari al 5,4%. Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 465.000 spettatori (share del 2.8%).

Gli ascolti del preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente si prende 2.170.000 spettatori con il 18,4% mentre Reazione a Catena ha radunato 3.200.000 spettatori con il 23,5%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha ottenuto 1.562.000 spettatori (14%) mentre Caduta Libera ha intrattenuto 1.956.000 spettatori (14,8%). Su Rai2 The Blacklist ha conquistato 183.000 spettatori (1,4%).

Che Todd ci aiuti totalizza 204.000 spettatori e l’1,4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha intrattenuto davanti al video 457.000 spettatori (3,8%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha ottenuto 557.000 spettatori (3,8%). Su Rai3 l’informazione dei TGR ottiene 2.225.000 spettatori con il 15,8%. Blob segna 1.012.000 spettatori e il 6,6%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 498.000 spettatori con il 3,3%. Su La7 Eden – Missione Pianeta conquista 163.000 spettatori (1,2%). Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 in differita raduna 1.253.000 spettatori (11%). Sul Nove Little Big Italy sigla 287.000 spettatori (2.4%).