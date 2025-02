Fonte: Ansa Vanessa Scalera

Dopo la conclusione di Mina Settembre 3, giunta al suo ultimo capitolo, torna la grande fiction di Rai1. Stavolta è il turno di Imma Tataranni 4, con Vanessa Scalera, che riprende il suo posto in prima serata dopo il successo delle stagioni precedenti. I telespettatori non aspettavano altro e, visto l’acceso traino dei giorni scorsi che ha visto scontrarsi la protagonista della serie con la sua sceneggiatrice, i nuovi episodi hanno finalmente preso il via in prime time su Rai1. Dall’altra parte della barricata, su Mediaset, è invece andato in onda il consueto appuntamento con Tradimento.

Sul Nove abbiamo invece visto Fabio Fazio, di nuovo in onda con Giorgia a Che tempo che fa e i gli ospiti fissi de Il Tavolo, mentre su Rai3 abbiamo assistito a una nuova puntata di Report con la conduzione di Sigfrido Ranucci. Ampio spazio è stato concesso all’informazione su Rete4, dove Giuseppe Brindisi ha condotto Zona Bianca, mentre Italia1 ha proposto le inchieste inedite di Le Iene con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. La domenica di Rai2 è invece sempre quella di NCSI, che ha proposto i nuovi episodi della serie. Ma chi ha vinto la sfida degli ascolti tv del 23 febbraio? Ecco tutti i dati.

Prima serata, ascolti tv del 23 febbraio

Su Rai1 la prima puntata di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 4 ha interessato 4.186.000 spettatori pari al 24% di share. Su Canale5 Tradimento ha conquistato 2.083.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 697.000 spettatori (3.4%) e N.C.I.S. Origins 611.000 spettatori (3.2%). Su Italia1, Le Iene incolla davanti al video 1.294.000 spettatori con il 9.3%. Su Rai3, preceduto da Report Lab (984.000 – 4.8%) e la presentazione (1.289.000 – 6.3%), Report segna 1.541.000 spettatori pari all’8.2%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un ascolto medio di 649.000 spettatori (4.6%). Su La7 La7 Doc – Nazification raggiunge 218.000 spettatori e l’1.5%. Su Tv8 Innocenti bugie ottiene 303.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna 1.442.000 spettatori con il 7% nella presentazione, 1.773.000 spettatori con il 9% nella prima parte e 876.000 spettatori con il 7.5%.

Access Prime Time, dati del 23 febbraio

Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 5.900.000 spettatori (28.7%). Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.451.000 spettatori pari all’11.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.189.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 988.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 811.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole… Domenica ha interessato 831.000 spettatori (4%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 570.000 spettatori pari al 2.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 23 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.242.000 spettatori pari al 21.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.551.000 spettatori pari al 25.4%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 2.398.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 3.080.000 spettatori (17.8%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (463.000 – 3.5%) e TG2 Dossier (472.000 – 3.4%), F.B.I. totalizza 451.000 spettatori con il 2.7% nel primo episodio e 568.000 spettatori con il 2.9% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 608.000 spettatori (3.8%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 461.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.713.000 spettatori (14.7%). A seguire Blob segna 726.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 La Promessa interessa 798.000 spettatori (4.1%). Su Tv8 4 Hotel ha conquistato 355.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Che Tempo Che Farà ha interessato 589.000 spettatori con il 3.1%.