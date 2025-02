Vanessa Scalera e Mariolina Venezia, la lite in conferenza stampa dopo Sanremo

La lite in conferenza stampa tra Vanessa Scalera e Mariolina Venezia per il lancio della quarta stagione di "Imma Tataranni"

Fonte: IPA Vanessa Scalera

Un’accesa lite durante la conferenza stampa per il lancio di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore tra Vanessa Scalera, l’attrice che interpreta Imma e che è stata ospite a Sanremo 2025, e Mariolina Venezia, la scrittrice di gialli che ha creato la storia da cui è tratta la fiction. Il diverbio è nato a seguito di una domanda, ovvero il “mancato saluto e ringraziamento”, della Scalera alla Venezia sul palco di Sanremo.

Vanessa Scalera e Mariolina Venezia, la lite durante la conferenza stampa di Imma Tataranni

Sanremo continua a far discutere, volente o nolente. Anche se il palco dell’Ariston c’entra in modo relativo con quanto accaduto in conferenza stampa tra Vanessa Scalera e Mariolina Venezia. Giovedì 20 febbraio si è tenuta la conferenza per il lancio della quarta stagione della fortunata fiction Imma Tataranni – Sostituto Procuratore in onda su Rai1. La Scalera è stata ospite a Sanremo 2025 da Carlo Conti, ma, come abbiamo spesso detto, il Festival non ha dato largo spazio agli ospiti e nemmeno ai co-conduttori.

All’Ariston, la Scalera ha ringraziato moltissime persone, a cui si è detta grata. Ma non Mariolina Venezia, la scrittrice che ha creato il personaggio di Imma Tataranni. Non l’ha citata per nessun motivo particolare, a dire il vero: prima dell’accesa lite, la Scalera ha spiegato semplicemente di essersi dimenticata il nome di Mariolina. “Non ho problemi a dire che ho dimenticato il suo nome, e che da sempre ho un rapporto stretto con gli sceneggiatori. Mariolina ha scritto un personaggio straordinario. Ho letto i suoi libri, ma dialogo con chi scrive le stagioni”.

Durante la conferenza, non si è fatta attendere la replica di Mariolina Venezia, che ha “celebrato” l’ingratitudine, secondo le sue parole, di Vanessa Scalera. “Avendo io creato il personaggio di Imma Tataranni non posso che essere una fan di tutti gli ingrati perché la gratitudine che viene tanto sponsorizzata è spesso il primo passo per i clan e per quella che si può chiamare mafia. Ringrazio Vanessa Scalera per la sua ingratitudine perché mi ha sempre spesso dimenticata ma io amo le donne libere e Vanessa è una donna libera”.

La replica secca di Vanessa Scalera

Dopo quanto affermato dalla Venezia, si è scatenato un botta e risposta in cui la Scalera si è mostrata piuttosto irritata. “Sono stata messa in mezzo, non voglio entrare nella tua volgare polemica. Io ricordo la tua ingratitudine durante la prima conferenza stampa di Imma Tataranni: hai avuto un comportamento malmostoso, me lo ricordo ancora. Io devo ringraziare la produzione e il regista. Ti ho sempre nominata nelle interviste, ringrazio gli sceneggiatori, ma io non ti devo nulla“.

Così, nel segno della polemica, inizia la quarta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, che va in onda su Rai1 in prima serata da domenica 23 febbraio. Ci attendono quattro nuove puntate: la fiction è una delle più amate della Rai e ha riscosso un notevole successo di pubblico e di critica. Proprio il personaggio della Tataranni è amatissimo per la sua schiettezza e per quel temperamento impetuoso. E ora a diventare “virale” è stata proprio la polemica. E pensare che inizialmente la Scalera si era scusata per aver dimenticato il nome di Mariolina.